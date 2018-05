Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

... leta 1984 je ameriški šprinter Carl Lewis postal prvi človek, ki je sto metrov na normalni nadmorski višini in v regularnih vetrovnih razmerah pretekel hitreje od meje desetih sekund. Na mitingu v Houstonu je v kraljevski atletski disciplini postavil čas 9,97.

Eden izmed najboljših atletov vseh časov je sedem let pozneje, leta 1991, v Tokiu tekel še veliko hitreje, in sicer 9,86, kar je njegov osebni rekord.

Američan, ki ga je leta 1999 Mednarodni olimpijski komite izbral celo za športnika stoletja, se lahko pohvali z desetimi medaljami z olimpijskih iger (devet od teh je bilo zlatih) in z desetimi s svetovnih prvenstev (osem jih je bilo zlatih).

Zgodilo se je še ...

Leta 1970 je Feyenoord v finalu pokala državnih prvakov (zdajšnja liga prvakov) z 2:1 po podaljških premagal škotski Celtic na štadionu San Siro v Milanu.

Leta 1986 je Real Madrid na povratni tekmi finala nogometnega pokala Uefa (zdajšnja liga Europa) na Olimpijskem štadionu v Berlinu izgubil proti Kölnu z 0:2, a s skupnim izidom 5:3 vseeno osvojil prestižno tekmovanje.

Leta 1994 je Marko Milić dan pred 17. rojstnim dnevom podpisal triletno pogodbo z Unionom Olimpijo, pri kateri se je pozneje vpisal med legende. Nepozaben je bil njegov skok čez avtomobil na tekmi zvezd marca 1995, leta 1997 pa je blestel tudi v evroligi, ko so se Ljubljančani prebili na zaključni turnir četverice v Rim in zasedli 3. mesto.

Leta 1998 so finalno tekmo takratnega pokala Uefa (zdajšnja liga Europa) prvič v zgodovini odigrali na nevtralnem igrišču. Na Parku princev v Parizu je milanski Inter premagal Lazio s 3:0. Zadeli so Ivan Zamorano, Javier Zanetti in Ronaldo.

Leta 2002 je Branko Oblak postal trener ljubljanske Olimpije.

Leta 2004 so se pri Nogometni zvezi Slovenije odločili, da na mesto selektorja članske reprezentance postavijo Branka Oblaka. Od svojega takratnega položaja se je poslovil Bojan Prašnikar.

Leta 2005 je slovenska hokejska reprezentanca na prvi tekmi skupine za obstanek na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Avstriji premagala Dansko s 4:3, potem ko je poskrbela za veličasten preobrat. Po prvih sedmih minutah so Slovenci namreč zaostajali že z 0:3.

leta 2017 so si nogometaši Maribora štiri kroge pred koncem Prve lige Telekom Slovenije zagotovili svoj 14. naslov prvaka. To je postalo jasno po tekmi Kopra in Domžal, ki ga je s 3:0 (2:0) dobila primorska zasedba.

Rodili so se:

1923 – nekdanji ameriški hokejist Harry Watson

1941 – nekdanji bosanski nogometaš in trener Ivica Osim

1953 – nekdanji škotski nogometaš Greame Souness

1972 – nekdanja japonska atletinja, maratonka Naoko Takahashi

1972 – nekdanji kanadski hokejist Martin Brodeur

1972 – nekdanji slovenski alpski smučar Matjaž Vrhovnik

1974 – nekdanji kenijski atlet, tekač Bernard Barmasai

1977 – nekdanji ameriški hokejist Mark Eaton

1977 – avstralska skakalka v vodo Chantelle Newbery

1977 – nekdanji slovenski nogometaš Martin Pregelj

1978 – nekdanji francoski kanuist na divjih vodah Tony Estanguet

1979 – estonski atlet, metalec diska Gerd Kanter

1980 – nekdanja ameriška plavalka Brooke Bennett

1980 – brazilski nogometaš Ricardo Oliveira

1983 – brazilski nogometaš Dani Alves

1987 – belgijski nogometaš Dries Mertens

1989 – slovaška teniška igralka Dominika Cibulkova