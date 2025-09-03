V živo: poslastica med Srbijo in Turčijo

Na EuroBasketu bodo danes v skupini A in B na sporedu zadnje tekme skupinskega dela. S tem bodo tudi znane vse reprezentance iz teh dveh skupin, ki se bodo uvrstile v izločilne dvoboje. Trenutno poteka tekma med Črno goro in Veliko Britanijo.

V skupini A bo največ zanimanja za tekmo med Turčijo in Srbijo, obe ekipi sta do zdaj še neporaženi (4–0), v ospredju pa bo obračun zvezdnikov Alperena Šengüna in Nikole Jokića.

Prav tako bo zanimiv dvoboju med Estonijo in Portugalsko. Obe ekipi imata po štirih tekmah enak izkupiček (1–3). Zmagovalec si bo zagotovil stopnico za osmino finala, poraženec pa bo moral spakirati kovčke. Latvija se bo pomerila s Češko, ki pa nima več možnosti za napredovanje.

V skupini B imajo mesto v izločilnih bojih že zagotovljeno reprezentance Nemčije, Finske in Litve. Zadnjo vstopnico bosta lovili Črna gora in Švedska. Če bo Nikola Vučević s Črnogorci ugnal Veliko Britanijo, ki na prvenstvu še nima zmage, Švedi ostajajo brez možnosti za napredovanje, tudi če premagajo Litvo. Večerni dvoboj bosta igrali Finska in Nemčija.

Slovence zadnja skupinska tekma čaka v četrtek

Košarkarji Slovenije so si z zmagama proti Belgiji in Islandiji zagotovili mesto v nadaljevanju evropskega prvenstva v Rigi. S katerega položaja bodo štartali v izločilne boje, kdo bo njihov nasprotnik v nedeljo, 7. septembra, pa bo znano po zadnjem krogu, ki je na sporedu v četrtek. Slovenija se bo ob 17. uri pomerila z Izraelom.

Eurobasket, osmi dan:

Sreda, 3. september:

Lestvice:

