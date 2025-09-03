Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Evropsko prvenstvo 2025 EuroBasket 2025

Sreda, 3. 9. 2025, 12.48

38 minut

EuroBasket 2025, 8. dan

V živo: poslastica med Srbijo in Turčijo

Nikola Jokić | Srbske košarkarje čaka derbi s Turčijo. | Foto Guliverimage

Srbske košarkarje čaka derbi s Turčijo.

Foto: Guliverimage

Na EuroBasketu bodo danes v skupini A in B na sporedu zadnje tekme skupinskega dela. S tem bodo tudi znane vse reprezentance iz teh dveh skupin, ki se bodo uvrstile v izločilne dvoboje. Trenutno poteka tekma med Črno goro in Veliko Britanijo.

V skupini A bo največ zanimanja za tekmo med Turčijo in Srbijo, obe ekipi sta do zdaj še neporaženi (4–0), v ospredju pa bo obračun zvezdnikov Alperena Šengüna in Nikole Jokića.

Prav tako bo zanimiv dvoboju med Estonijo in  Portugalsko. Obe ekipi imata po štirih tekmah enak izkupiček (1–3). Zmagovalec si bo zagotovil stopnico za  osmino finala, poraženec pa bo moral spakirati kovčke. Latvija se bo pomerila s Češko, ki pa nima več možnosti za napredovanje.

V skupini B imajo mesto v izločilnih bojih že zagotovljeno reprezentance Nemčije, Finske in Litve. Zadnjo vstopnico bosta lovili Črna gora in Švedska. Če bo Nikola Vučević s Črnogorci ugnal Veliko Britanijo, ki na prvenstvu še nima zmage, Švedi ostajajo brez možnosti za napredovanje, tudi če premagajo Litvo. Večerni dvoboj bosta igrali Finska in Nemčija.

Slovence zadnja skupinska tekma čaka v četrtek

Košarkarji Slovenije so si z zmagama proti Belgiji in Islandiji zagotovili mesto v nadaljevanju evropskega prvenstva v Rigi. S katerega položaja bodo štartali v izločilne boje, kdo bo njihov nasprotnik v nedeljo, 7. septembra, pa bo znano po zadnjem krogu, ki je na sporedu v četrtek. Slovenija se bo ob 17. uri pomerila z Izraelom.

Eurobasket, osmi dan:

Sreda, 3. september:

Lestvice:

