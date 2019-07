Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 2000 je portugalski nogometaš Luis Figo po petih letih zapustil Barcelono in se preselil k velikemu tekmecu Realu iz Madrida.

Kontroverzni prestop je bil rekorden, vreden je bil 56,1 milijona ameriških dolarjev. V ozadju selitve, ki je močno razjezila Barcelonine navijače, je stal predsednik Madridčanov Florentino Perez. Ta je držal obljubo izpred volitev in pripeljal Portugalca.

Privrženci Barcelone takrat 27-letnemu Portugalcu menjave dresa niso nikoli oprostili. Ko je na Camp Nouu prvič zaigral kot član Madrida, so se ob vsakem dotiku žoge slišali huronski zvoki jeznih navijačev, na tribunah pa so ga pričakali transparenti z napisi "izdajalec", "izmeček" ipd. Na tej tekmi, Katalonci so zmagali z 2:0, Portugalec ni izvajal niti enega kota, da ne bi bil preblizu jeznim gledalcem.

Z Madridom je, podobno kot z Barcelono, dvakrat postal španski prvak, še posebej zmagovito je bilo leto 2002, ko so med drugim postali evropski prvaki. Od glavnega mesta Španije se je poslovil leta 2005, se preselil k Interju in pri njem konec maja leta 2009 končal kariero.

Zgodilo se je še:

Leta 1952 sta češkoslovaška atleta Emil in Dana Zatopek postala prva zakonca, ki sta na olimpijskih igrah osvojila zlato odličje. Emil je tega dne v Helsinkih z olimpijskim rekordom postal olimpijski prvak na pet kilometrov, le uro za njim je na najvišjo stopničko zmagovalnega odra stopila še Dana, ki je zmagala v metu kopja.

Leta 1960 je tunizijska nogometna reprezentanca gostovala pri Madžarski in izgubila z 1:10, kar je najvišji poraz, kar jih je kdajkoli doživela.

Leta 1976 je ameriški plavalec John Naber na olimpijskih igrah v Montrealu 200-metrsko razdaljo hrbtno preplaval v rekordnem času 1:59,19 in postal prvi, ki se je spustil pod dve minuti.

Leta 2005 je Lance Armstrong še sedmič zapored zmagal na Dirki po Franciji in napovedal upokojitev. Pozneje so mu zmage zaradi dopinškega škandala vzeli.

Leta 2017 je Chris Froome prišel do tretje zaporedne in četrte skupne na dirki po Franciji.

Rodili so se še:

1939 – pokojni ameriški košarkar Walt Bellamy

1958 – nekdanji škotski nogometaš Jim Leighton

1961 – nekdanji angleški nogometaš Kerry Dixon

1963 – nekdanji ameriški košarkar Karl Malone

1966 – nekdanji angleški nogometaš Martin Keown

1969 – nekdanji ameriški košarkar Rick Fox

1971 – nekdanji italijanski nogometaš Dino Baggio

1975 – nekdanji kanadski hokejist Jamie Langenbrunner

1976 – nekdanji portugalski dirkač Tiago Montero

1983 – italijanski nogometaš Daniele De Rossi

1985 – kanadski hokejist Patrice Bergeron, ameriški atlet Aries Merritt, češki teniški igralec Lukaš Rosol

1987 – ameriški hokejist Nathan Gerbe

1990 – avstralski plavalec Travis Mahoney