Leta 1957 je legendarni nekdanji ameriški košarkar Bill Russell na tekmi proti Philadelphii pri zmagi Bostona s 111:89 zbral takrat rekordnih 49 skokov, od tega kar 32 v enem polčasu, kar je še vedno rekord severnoameriške profesionalne košarkarske lige NBA. Tri leta pozneje je Russell svoj rekord še popravil (51), a ga je istega leta presegel Wilt Chamberlain, ki je na eni tekmi zbral do zdaj nedosegljivih 55 skokov.

Russell je eden izmed najboljših košarkarjev v zgodovini lige NBA. Za Boston Celtics je igral kar 13 sezon (med letoma 1956 in 1969), potem je bil tri leta še njihov trener. Ko je leta 1966 postal trener Celtica, je postal prvi temnopolti Američan, ki je postal trener kateregakoli kluba v ligi NBA. S klopi je vodil tudi Seattle Supersonics in Sacramento Kings.

Kar petkrat je bil izbran za najkoristnejšega igralca lige NBA, dvanajstkrat je nastopil na tekmi zvezd, zbral pa kar 11 naslovov prvaka lige.

Po koncu košarkarske poti se je posvetil boju za socialne pravice in bil leta 2011 nagrajen s predsedniško medaljo za svobodo, ki jo je prejel iz rok zdaj že nekdanjega ameriškega predsednika Barracka Obame.

Od leta 2009 nagrada za najkoristnejšega igralca velikega finala lige NBA nosi njegovo ime.

Zgodilo se je še ...

… leta 1929 so hokejisti New York Rangers odigrali prvo tekmo v svoji zgodovini in premagali Montreal Maroons z 1:0.

… leta 1988 je na prijateljski tekmi proti Nizozemski v Rimu pri zmagi z 1:0 prvič za Italijo nastopil legendarni nekdanji nogometaš Roberto Baggio, ki je v izbrani vrsti zbral 56 nastopov in zabil 27 golov.

… leta 1994 je na prijateljski tekmi proti Čilu v Santiagu de Chilu pri zmagi s 3:0 prvič za Argentino nastopil Javier Zanetti, ki je v dresu reprezentance zbral kar 120 nastopov in dosegel tudi pet golov.

… leta 1994 je prvič v dresu nizozemske reprezentance nastopil takrat 18-letni, pozneje legendarni nizozemski nogometaš Patrick Kluivert, ko je igral na tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 1996 proti Češki v Rotterdamu (0:0).

… leta 2005 je mlada slovenska nogometna reprezentanca v drugi tekmi dodatnih kvalifikacij za evropsko prvenstvo do 21 let leta 2006 v Heerenveenu igrala proti Nizozemski in izgubila z 0:2 ter ostala brez nastopa na zaključnem turnirju (skupni izid 0:2). Ekipo Branka Zupana je uničil Klaas Jan Huntelaar, ki je zabil oba gola.

Rodili so se :

Leta 1948 – Arie Haan, nekdanji nizozemski nogometaš

Leta 1955 – Pierre Larouche, nekdanji kanadski hokejist

Leta 1955 – Hector Cuper, nekdanji argentinski nogometaš in trener

Leta 1961 – Frank Bruno, nekdanji britanski boksar

Leta 1963 – Zina Garrison, nekdanja ameriška teniška igralka

Leta 1968 – Melvin Stewart, nekdanji ameriški plavalec

Leta 1971 – Tanja Damaske, nekdanja nemška atletinja

Leta 1971 – Aleksander Popov, nekdanji ruski plavalec

Leta 1974 – Paul Scholes, nekdanji angleški nogometaš

Leta 1976 – Martijn Zuijdweg, nekdanji nizozemski plavalec

Leta 1977 – Oksana Baiul, nekdanja ukrajinska umetnostna drsalka

Leta 1980 – Nicole Guis, italijanska alpska smučarka

Leta 1982 – Roland Pognon, francoski atlet