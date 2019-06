Se bodo po nogometaših nad Latvijo znesli še slovenski rokometaši?

V preteklosti je junijska akcija za elitno slovensko reprezentanco znala biti zelo stresna, a tokrat ne bo tako. Na dosedanjih štirih tekmah v kvalifikacijski skupini 4 si je po dveh zmagah nad Nizozemsko ter po enih nad Latvijo in Estonijo že izborila nastop na zaključnem turnirju stare celine, ki bo med 10. in 26. januarjem prihodnje leto v Avstriji ter na Norveškem in Švedskem.

Zdesetkani, a motivirani

Slovenski rokometaši so se navkljub polnemu izkupičku na dosedanjih štirih tekmah v Latvijo odpravili po nov pozitiven izid, že osvojena točka, a tudi morebiten poraz s šestimi goli - na prvi tekmi v Mariboru je bilo 27:21 - jim prinaša prvo mesto v skupini in nekatere manjše ugodnosti na žrebu skupin, ki bo 28. junija v avstrijski prestolnici.

Izbranci črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Veselina Vujovića so se danes proti Baltiku odpravili v zgodnjih jutranjih urah, po avtobusni vožnji od Zreč do Brnika pa so nato z letalom prek Bruslja nadaljevali pot do Rige. Po več kot dveh urah dolgi poti poti z avtobusom so okoli 16. ure prispeli v Valmiero, ki je dobrih 100 km oddaljeno od latvijske prestolnice.

V domovini so ostali Vid Kavtičnik, Jaka Malus, Gašper Marguč, Aljaž Panjtar, Tilen Kodrin in Nejc Cehte, Miha Zarabec pa bo v Latvijo prišel v današnjih večernih urah neposredno iz Nemčije.

Manjkali vsi igralci iz nemške in francoske lige

Celotne priprave za junijsko akcijo so opravili v okrnjeni zasedbi, saj so manjkali vsi igralci iz nemške in francoske lige, nekaj "ugodnosti" je imela tudi šesterica Slovencev, ki je pred tednom dni nastopila na zaključnem turnirju evropske lige prvakov v nemškem Kölnu.

Ne glede na to so se v generalki za zadnji tekmi - po sredini tekmi v Valmeiri bodo v nedeljo v Kopru gostili še Estonce - predstavili v izjemno lepi luči in v Cerkljah na Gorenjskem odpihnili Avstrijce ter slavili s 35:19.

Ne bodo ustavljali le latvijskega orjaka

V sredo jih čaka obračun z drugouvrščeno Latvijo. Prva violina te ekipe je kar 211 cm visoki Dainis Krištopans, v tej sezoni eden najbolj prepričljivih igralcev v ligi prvakov in član zmagovitega Vardarja iz Skopja na letošnjem zaključnem turnirju v Kölnu. Drugi domači igralci resda niso tako razvpiti, kot celota pa delujejo zelo spodobno. Slovenski rokometaši so jih na prvi medsebojni tekmi v Mariboru dokaj zanesljivo premagali, na sredini tekmi jih čaka veliko zahtevnejše delo.

"V obrambi se ne bomo osredotočili zgolj na Krištopansa. Imamo igralce, ki se lahko zoperstavijo njegovi višini, prav tako dovolj znanja, da zaustavimo tudi druge latvijske igralce, a le pod pogojem, da pokažemo našo kolektivno predstavo," je po današnji naporni poti in prihodu v Valmiero dejal Vujović.

"Krištopans je motor latvijske ekipe, a tudi drugi Latvijci znajo igrati rokomet. V obrambi bo treba garati, na to smo pripravljeni," opozarja Blaž Janc. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Na počitnice hočejo oditi dobro razpoloženi

"Nastop na evropskem prvenstvu smo si že zagotovili, a zadnji kvalifikacijski ciklus želimo končati z dvema zmagama. Na zaslužene počitnice po dolgi in naporni sezoni hočemo oditi dobro razpoloženi. Na obračunu proti Latviji moramo biti povsem osredotočeni na tekmeca in verjamem, da bomo na najboljši način opravili svojo nalogo. Krištopans je motor latvijske ekipe, a tudi drugi Latvijci znajo igrati rokomet. V obrambi bo treba garati, na to smo pripravljeni," je pred sredino tekmo dejal Blaž Janc.

Vujovićev seznam za tekmo z Latvijo: - vratarja: Urh Kastelic (Zagreb) in Rok Zaponšek (Csurgoi); - krilni igralci: Darko Cingesar (Aix), Blaž Janc (Vive Kielce), Mario Šoštarič (Pick Szeged) in Matic Verdinek (Gorenje Velenje); - zunanji igralci: Jure Dolenec (Barcelona), Nik Henigman (Pick Szeged), Borut Mačkovšek (Veszprem), Rok Ovniček (Celje Pivovarna Laško), Žiga Mlakar (Wisla Plock), Aleksander Špende (Metalurg Skopje), Aleks Vlah (Zagreb) in Miha Zarabec (Kiel); - krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged) in Matic Suholežnik (Dunkerque).

Kvalifikacije za EP 2020, skupina 4 Sreda, 12. junij, Valmiera

19.40 Latvija – Slovenija Nedelja, 16. junij, Koper

18.00 Slovenija - Estonija Lestvica

1. Slovenija 4 tekme - 8 točk

2. Latvija 4 - 6

3. Nizozemska 4 - 2

4. Estonija 4 - 0

