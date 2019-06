Reprezentančni rekorder odigral zadnjo tekmo

"Uradno konec. Copati so na klinu!," je po zadnji tekmi bogate kariere na družbenih omrežjih zapisal 38-letni Luka Žvižej in se zahvalil vsem, ki so mu v debelem desetletju in pol stali ob strani.

Starejši izmed bratov Žvižej je bil dolga leta zaščitni znak reprezentance in eden vodij na igrišču in v slačilnici. Od reprezentančnega dresa se je poslovil po evropskem prvenstvu na Poljskem 2016, v njegovo reprezentančno biografijo so poleg številnih evropskih in svetovnih prvenstev vpisane tudi olimpijske igre v Atenah.

Žvižej je s 702 zadetkoma še vedno najboljši strelec slovenske reprezentance, od katere se je poslovil po evropskem prvenstvu 2016. Foto: Vid Ponikvar

Celjan je za reprezentanco odigral 217 tekem in dosegel 702 zadetka. Nekaj časa je bil dvojni reprezentančni rekorder, a ga je pozneje po številu nastopov prehitel njegov prijatelj Uroš Zorman. Ostaja pa Žvižej še naprej najboljši strelec slovenske rokometne reprezentance.

S Celjani zbiral lovorike

Otrok celjske rokometne šole je večino kariere preživel v dresu Pivovarjev, igral pa tudi za Teka Cantabria, Barcelono, Pick Szeged, Maribor Branik in na zadnje nemški Minden.

Velik del kariere je preživel v matičnem Celju, s katerim je pridno polnil klubske vitrine. Foto: Vid Ponikvar

S Celjani je osvojil 13 lovorik. Najtežje je bilo v sezoni 2013/14. Takrat smo do konca prvenstva smo lovili veliko razliko za Gorenjem (tri točke in boljše medsebojno razmerje Velenjčanov, op. a.), ga na zadnji tekmi nadigrali (v Velenju, op. a.) in osvojili naslov. Tudi pokali so imeli svoj čar. A prvenstvo je prvenstvo. Pred njim je bilo tudi nekaj provokacij, izzivanj, besednih iger. Brez zamer, a takšne stvari te včasih še dodatno motivirajo. Ni pa enako osvajati in braniti," je pred dvema letoma, ko je še drugič zapustil Celje, povedal za Sportal.

Z Barcelono na evropskem prestolu

Največji klubski uspeh je dosegel v sezoni 2004/05, ko je s španskim velikanom Barcelono postal evropski prvak. Zadnji dve klubski sezoni je odigral za Minden, s katerim je na zadnji tekmi kariere ob minimalnem porazu dosegel tri zadetke. S soigralci so končali na 14. mestu med 18. ekipami. Po zadnjem obračunu kariere se je zahvalil klubom, vsem trenerjem, predvsem pa bližnjim. Njegovo sporočilo si lahko preberete v nadaljevanju.

"Zaradi rokometa sem to, kar se danes"

"Uradno konec! Copati so na klinu!22 let mojega življenja in zaradi ROKOMETA sem to, kar sem danes!

Hvala vsem klubom za zaupanje, hvala vsem trenerjem za sodelovanje in delo z mano, hvala vsem dotorjem, terapevtom in maserjem za pomoč, hvala vsem soigralcem za potrpežljivost in druženje in nepozabne trenutke!

Posebna hvala staršema, ki sta mi dala vse kar je bilo potrebno, hvala bratu za vse!

Največja hvala pa ženi Daci za vse kar je naredila zame in mojima bizgecoma Krisu in Janu!

Vaš Luka"

Slovo od rokometne žoge oktobra z Zormanom Luka Žvižej in Uroš Zorman se bosta oktobra poslovila od rokometne žoge na rokometni simfonija. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Dolgoletni slovenski reprezentant se bo od rokometne žoge, nekdanjih soigralcev in navijačev poslovil 24. oktobra v družbi Zormana, ko bosta v Zlatorogu na posebnem športnem dogodku Rokometna simfonijagostila številne rokometne zvezdnike, kot so Nikola Karabatić, Dejan Perić, Aleš Pajovič, Uwe Gensheimer, Luc Abalo, Edvard Kokšarov, Vid Kavtičnik, Renato Vugrinec, Sergej Rutenka, Iker Romero, Blaž Janc ....

Preberite še: