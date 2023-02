Slovenski selektor razkril karte

Izbrana vrsta Slovenije se bo znova zbrala na pripravah po januarskem svetovnem prvenstvu, na katerem so Slovenci s štirimi zmagami na šestih tekmah zasedli deseto mesto v skupnem seštevku. Tokrat bo pozornost usmerjena proti uvrstitvi na prihodnje evropsko prvenstvo, ki bo med 10. in 24. januarjem prihodnje leto v Nemčiji.

V Ljubljani se bo v začetku marca zbralo 21 rokometašev. Ob imenih, ki so grb z državnim dresom nosila januarja na Poljskem in v času priprav na prvenstvo stare celine – Jože Baznik, Urban Lesjak, Nejc Cehte, Tadej Mazej, Domen Makuc, Jure Dolenec, Aleks Vlah, Blaž Blagotinšek, Dean Bombač, Staš Slatinek Jovičić, Kristjan Horžen, Blaž Janc, Tilen Kodrin, Rok Ovniček, Borut Mačkovšek, Grega Krečič, Domen Novak in Stefan Žabić – so tokrat vabilo prejeli tudi Urh Kastelic, Jernej Drobež in Nik Henigman.

Kader moške reprezentance za prihajajoči kvalifikacijski tekmi s Črno goro. 🇸🇮#MiSlovenci pic.twitter.com/q8Cc5NCxHv — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) February 22, 2023

"Priključil se nam je Nik Henigman, ki je zdaj zdrav. Odsotni so Gašper Marguč, Miha Zarabec in Klemen Ferlin. Tudi Matej Gaber je po SP igral tri tekme, status se mu je malce zakompliciral in je zdaj na bolniški. Z Gašperjem in Miho sem se pogovarjal in odločili smo se, da za zdaj ne menjamo nič. Če pa bo treba, bosta v pomoč. Ferlin pa ima še naprej osebne razloge in ga trenutno ni zraven," je nekatere odsotnosti omenil Zorman.

Nadaljevanje začetega

"Nadaljujemo kvalifikacijski ciklus za evropsko prvenstvo, čakata nas dve tekmi proti Črni gori. Pričakujem, da bomo nadaljevali tam, kjer smo končali na svetovnem prvenstvu, in naredili še kakšen korak naprej. V kadru ni večjih sprememb v primerjavi z zadnjim velikim tekmovanjem," je položaj povzel selektor Uroš Zorman in nadaljeval: "Večina rokometašev se bo reprezentančnemu taboru priključila v ponedeljek, imeli bomo torej čas za dva treninga, nato pa nas čakata pot in tekma, zato večjih sprememb ne bo. Vemo, da nas na gostovanju čakata polna dvorana in vroča atmosfera. Vsak vrhunski športnik živi za takšne tekme, polne tribune pa pričakujemo tudi v Bonifiki. Ta teden bo rokometni praznik."

Slovenci se bodo zbrali prvič po koncu svetovnega prvenstva. Foto: Reuters

Pomočnik selektorja Luka Žvižej je bil kratek in jedrnat glede načrtov reprezentance: "Cilji so jasni, končni cilj kvalifikacij pa je uvrstitev na evropsko prvenstvo."

Rokometaši slovenske reprezentance so bodo v nedeljo, 5. marca, v Ljubljani zbrali v popoldanskih urah. V prestolnici bodo vadili do srede, ko jih čaka pot v glavno mesto Črne gore, kjer se bodo z gostitelji pomerili v četrtek, 9. marca, ob 18.00. Slovenci se bodo v petek vrnili v domovino in na Obali trenirali do nedelje, ko jih ob 18.30 v Bonfiki čaka ponoven obračun s Črnogorci. Na dosedanjih dveh tekmah lani oktobra so Zormanovi varovanci z 28:20 doma premagali Bosno in Hercegovino, na drugi pa v gosteh še Kosovo z 29:24.

