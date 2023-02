Celjani z novo zmago spet na vrhu

Rokometaši ormoškega Jeruzalema so v 15. krogu lige NLB doma izgubili s Celjem Pivovarno Laško z 29:34 (13:18). Celjani so s 14. zmago v sezoni skočili nazaj na vrh prvenstvene razpredelnice, imajo dve točki več od Trebnjega in tri od Velenja. Za rokometaše Ormoža je to osmi poraz in ostajajo na osmem mestu. Že v sredo so do zmage prišli rokometaši Velenja, v petek so slavili Trebanjci in Novomeščani, v soboto pa člani Urbanscape Loka.

Dvomov o zmagovalcu nedeljske tekme praktično ni bilo, saj so bili pred tekmo Celjani v vlogi favorita. Prednost so prevzeli že takoj na začetku dvoboja, ta pa ni bila nikoli resneje ogrožena. Po dobrih desetih minutah in golu Stefana Žabića so gostje povedli z 8:4. Prednost so nato Celjani dvignili na pet zadetkov, a so se po zaslugi Davida Bogadija domači rokometaši približali na nazaj na dva (10:8).

Pred odmorom so se Celjani še enkrat odmaknili in povedli z največjo razliko v prvem polčasu, ko je štiri minute pred koncem Tim Cokan zadel za 16:10.

Drugi polčas so domačini napadalno odprli in se približali na tri gole zaostanka (17:20), a v nadaljevanju tega tempa niso zdržali. Po novem golu Žabića so Celjani povedli za sedem (25:18). Tim Cokan je k zmagi s 34:29 prispeval 11 golov.

Velenjčani strli Mariborčane

Velenjski rokometaši so večino tekme z Mariborom opravili z odliko. Toda v zadnjih minutah so Mariboru dovolili, da se je vrnil po zaostanku sedmih golov, tako da so se morali za sicer pričakovano zmago pošteno potruditi. Gorenje je drugi polčas začelo odločno in s štirimi zaporednimi goli pobegnilo na 17:10. Pozneje so izbranci Zorana Jovičića tekmeca s Štajerske držali na varni razdalji. Da pa bo končnica bolj napeta, je nakazal Nejc Planinšek, ki je v 52. minuti zadel za 19:23 in domače prisilil k minuti odmora.

Velenjčani so tesno ugnali Maribor Branik. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Po tej so se varovanci Luke Žvižeja še približali (20:23), Vid Kačičnik pa je vnesel dodatno živčnost v domačo ekipo z golom za 21:23. Po nekaj zapravljenih napadih na obeh straneh je Maribor v 58. minuti z golom Planinška prišel zgolj na zadetek zaostanka, sledili pa sta izključitvi Filipa Jerenca in Izidorja Budje, kar je bilo dovolj, da so gostitelji ohranili prednost zadetka in se veselili nove zmage.

Trimo premagal Krško, Novomeščani ugnali Slovenj Gradec

Za Trimo je to četrta zaporedna zmaga v državnem prvenstvu in bo zdaj začasno s tekmo več skočil na prvo mesto pred Celje Pivovarno Laško in Gorenje Velenje. Krško je zabeležil 11 poraz v sezoni in ostaja prikovan na dnu lestvice.

Dvoboj sosedov na lestvici je pripadel rokometašem Krke, ki so dosegli prvo zmago po dveh porazih. Na prvenstveni lestvici bodo začasno skočili na četrto mesto pred Riko Ribnico. Tudi Slovenj Gradec je pred tem na zadnjih petih tekmah vpisal tri zmage in dva poraza.

V soboto so rokometaši Urbanscape Loka na gostovanju pri Dobovi zmagali z 31:30.

Liga NLB, 15. krog:

Sreda, 8. februar:

Petek, 10. februar:

Sobota, 11. februar:

Nedelja, 12. februar:

Sobota, 18. februar:

Torek, 21. februar:

