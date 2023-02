Celjani proti velikanu, ki so ga že spravili na kolena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaše Celja Pivovarne Laško danes ob 18.45 čaka tekma 13. kroga lige prvakov. Celjani, ki so v prejšnjem krogu nesrečno izgubili proti Barceloni, bodo tokrat igrali v gosteh pri Kielu. Tekmeca sta se v tej sezoni lige prvakov pomerila že 21. septembra v celjski dvorani Zlatorog. Takrat so izbranci Alema Toskića pokazali dobro igro in zmagali z 38:33.