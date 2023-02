Celjani v izdihljajih tekme iz rok izpustili prestižno zmago

Rokometaši Celja Pivovarne so na tekmi 12. kroga lige prvakov gostili zvezdniško Barcelono, ki je do tega obračuna oddala je le točko, vse do zadnje minute vodili, nato pa Kataloncem dopustili preobrat in izgubili s 27:28. Barcelona je v polnem Zlatorogu prvič povedla v praktično zadnjem napadu, v katerem je zadela za zmago.

RK Celje Pivovarna Laško : Barcelona 27:28 (15:12) Dvorana Zlatorog, gledalcev 5207, sodnika: Brkič, Jusufhodzic (oba Avstrija).

Celje Pivovarna Laško: Gaberšek, Belkaied, Strmljan 5, Knez, Mazej 3, Cokan, Marguč 8 (5), Anotnijević, Ivanković, M. Janc 1, Muhović, Žabić 2, Mlakar 2, Vlah 4 (2), Martinović 1, Suholežnik 1.

Barcelona: Moreno, Nielsen, Valera Rovira, Carlsbogard, Mem 5, Wanne 5, B. Janc 2, N'guessan 2, Gomez Abello 3, Soler Biescas, Cindrić 2, Parera Ibanez, Makuc 2, Richardson 4 (2), Fabregas 2, Frade 1.

Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 10 (7), Barcelona 2 (2).

Izključitve: Celje Pivovarna Laško 12, Barcelona 12 minut.

Rdeči karton: /.

To je deveti poraz Celjanov v letošnji sezoni elitnega tekmovanja na evropskih tleh. S šestimi točkami tako ostajajo na sedmem mestu v skupini B, kjer je na vrhu današnji zmagovalec Barcelona s 23 točkami. Sledita Kielce z 20 in Nantes s 14. Celjani sicer še lovijo šesto mesto, ki kot zadnje vodi v osmino finala.

Rokometaši Celja so dvoboj na krilih glasnih domačih navijačev odprli napadalno. Po nekaj sijajnih obrambah vratarja Gala Gaberška so domačini z zadetkom Gala Marguča povedli s 4:1. A Barcelona ni bila dolgo v zaostanku. Dika Mem je po desetih minutah dvoboja izidi poravnal na 5:5.

Varovanci trenerja Alema Toskića so kmalu obnovili prednost treh golov, ko je bil za 8:5 natančen Tilen Strmljan. Nekaj trenutkov za tem so imeli rokometaši iz knežjega mesta priložnost, da povedejo za štiri gole, a sedemmetrovke ni izkoristil Marguč. Zato so to še enkrat več izkoristili gostje iz Španije, ki so izid spet izenačili (9:9).

Gal Marguč je bil z osmimi zadetki najboljši strelec dvoboja. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Minuto pred koncem prvega dela so Celjani prišli do svoje največje prednosti v prvem polčasu. Po golu Tadeja Mazeja so povedli s 15:11, na glavni odmor pa so odšli s tremi zadetki naskoka.

V nadaljevanju so celjski rokometaši dobro izkoriščali napake nasprotnika in kar nekaj časa držali lepo prednost nad aktualnimi evropskimi prvaki. Ti so se sicer v 45. minuti približali na le en gol zaostanka (21:20). A to domačih rokometašev ni prav nič zmotilo, saj so kmalu znova ujeli svoj ritem. S svojim novim golom je Marguč povišal celjsko vodstvo na štiri gole (24:20).

Rokometaši Barcelone, ki sicer nikoli pred samim zaključkom današnjega dvoboja niso vodili, pa so v napeti končnici v Celju pokazali vse svoje izkušnje in tudi izkoristili utrujenost Celjanov. Dobro minuto pred koncem je Mem izid izenačil na 27:27. V zadnji minuti je nato Aleix Gomez Abello zadel za prvo in edino vodstvo Barce na dvoboju. Mazej je imel za konec še priložnost za remi, a je njegov strel obranil Emil Nielsen.

Tako blizu, a tako daleč zmagi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Marguč je bil z osmimi zadetki najboljši strelec dvoboja, Strmljan jih je dodal pet. Z 12 obrambami se je v vratih Celja izkazal tudi Gaberšek. Pri Barci sta bila s petimi zadetki najboljša Mem in Hampus Wanne. Oba Slovenca v dresu španskega kluba Blaž Janc in Domen Makuc sta dosegla dva gola.

Celjski rokometaši bodo v naslednjem krogu lige prvakov gostovali pri Kielu. Dvoboj 2. kroga v Celju so dobili Celjani z 38:36. V zadnjem krogu skupinskega dela bodo doma gostili Aalborg.

Liga prvakov, 12. krog:

Sreda, 15. februar:

Četrtek, 16. februar: