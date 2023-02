Celjani po pravi drami do velike zmage v Franciji

Po več kot mesecu dni in svetovnem prvenstvu se je vrnila rokometna liga prvakov. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 11. krogu pripravili prijetno presenečenje, v Nantesu so namreč domačo ekipo, sicer tretjo na lestvici skupine B, premagali z 32:31 (17:15) in tako prišli do tretje zmage oziroma šeste točke v ligi. Gol za zmago je tri sekunde pred koncem dosegel Aleks Vlah, odlično predstavo je pokazal tudi vratar Gal Gaberšek.

Vlah je bil s sedmimi goli tudi najboljši strelec svoje ekipe, izkazal pa se je tudi vratar Gal Gaberšek, ki je zbral 14 obramb. Francozi ga štirikrat niso premagali niti iz sedemmetrovke, enkrat pa je najstrožjo kazen ubranil tudi Yassine Belkaied.

Nantes : Celje Pivovarna Laško 31:32 (15:17) Dvorana: H Arena Nantes, sodnika: I. Covalciuc, A. Covalciuc (oba Moldavija).

Nantes: Gaspar, Hallgrimsson Hofmann, Marchan Criado, Minne 8 (1), De la Breteche 1, Persson 1, Rivera 4,

Cavalcanti 5, Škurinski, Ovniček, Damatrin-Bertrand, Portela, Maqueda 3, Toto 2, Monar 3, Odriozola 4. Celje Pivovarna Laško: Belkaied, Gaberšek , Strmljan 4, Knez, Mazej 2, Cokan, Marguč 5 (1), Ivanković 1, Janc 3 (3), Muhović, Žabić 2, Mlakar 1, Vlah 7, Martinović 5, Suholežnik 2. Sedemmetrovke: Nantes 6 (1), Celje Pivovarna Laško 6 (4).

Izključitve: Nantes 10 minut, Celje Pivovarna Laško 12 minut.

Rdeči kartoni: /

Gal Gaberšek je bil nezaustavljiv. Foto: Slavko Kolar

Celjani so sicer tekmo začeli nervozno. Videti je bilo, da igrajo še pod vtisom prve medsebojne tekme, ki so jo v Celju Francozi dobili s kar devetimi goli razlike. Tudi tokrat so po seriji napak slovenske ekipe povedli z 9:5 in kazalo je, da bodo tako kot na prvi tekmi vprašanje rešili že v prvem polčasu.

A Celjani so se pravočasno zbrali, razigral se je 21-letni vratar Gaberšek, napad je deloval, kot je treba, posledica tega je bila, da so do polčasa povsem prevladovali na igrišču in na odmor odšli z dvema goloma prednosti.

Dobro igro so nadaljevali, vodili tudi večji del drugega polčasa, a prednost ni bila višja od dveh golov. V zadnji deset minut igre so igralci vstopili poravnani, v končnici, v kateri sta obe ekipi kazali nervozo, pa so bili Celjani vendarle za odtenek bolj zbrani in se zasluženo veselili pomembne zmage.

Celje bo naslednjo tekmo lige prvakov odigralo v sredo, 15. februarja, gostilo bo Barcelono.

