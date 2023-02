Proti Kielu brez bele zastave

Rokometaše Celja Pivovarne Laško v sredo čaka tekma 13. kroga lige prvakov. Celjani, ki so v prejšnjem krogu izgubili proti Barceloni, gostujejo pri Kielu Mihe Zarabca. Kot so poudarili v celjskem taboru, v Nemčijo niso šli z belo zastavo.

Celjski rokometaši imajo v skupini B devet porazov, s šestimi točkami tako ostajajo na sedmem mestu. Celjani še lovijo šesto mesto, ki kot zadnje vodi v osmino finala. V skupini B je na vrhu Barcelona s 23 točkami, sledijo Kielce z 20, Nantes s 14, Kiel z 12, Szeged z 10 in Aalborg z devetimi. Na dnu je Elverum z dvema točkama.

Pivovarji so v torek prispeli na prizorišče sredinega obračuna s Kielom. Tekmeca sta se v tej sezoni lige prvakov pomerila že 21. septembra v celjski dvorani Zlatorog. Takrat so izbranci Alema Toskića pokazali dobro igro in zmagali z 38:33. "Pred nami je zelo zahtevno gostovanje. Nasproti nam bo stala vrhunska ekipa z velikimi cilji. Kiel je v preteklosti nanizal že veliko trofej in tudi v tej sezoni meri visoko. Mi se v Nemčijo nikakor nismo odpravili z belo zastavo. Vsi smo zdravi in pripravljeni na jutrišnji obračun, da ga odigramo po najboljših močeh," je povedal Toskić.

Njegov varovanec Žiga Mlakar je prav tako poudaril, da bo težka tekma. "Kiel nas bo zagotovo pričakal maksimalno zavzeto, saj so zdaj vsi videli, kako dobro smo odigrali zadnji dve tekmi. Sprva smo zmagali na gostovanju v Nantesu, zatem pa nam je malce zmanjkalo, da bi premagali še Barcelono. Moramo naredi vse, da od prve do zadnje sekunde tekme v Nemčiji odigramo čim bolje."

Celje bo zatem prvega marca v zadnjem krogu gostilo Aalborg.