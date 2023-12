Potem ko so slovenske rokometašice že zaključile nastope na letošnjem svetovnem prvenstvu, se vse bolj bliža tudi nov vrhunec reprezentančne sezone v moški članski izbrani vrsti. Zasedba Uroša Zormana že odšteva dneve, ko se bo, zdaj že povsem tradicionalno, zbrala ob koncu decembra in začela priprave na januarsko evropsko prvenstvo, na katerem bodo rokometaši ogreli teren tudi za slovenske nogometaše, ki se bodo na Euro podali junija prihodnje leto.

Slovenci so se pred dobrim mesecem dni po skoraj polletnem premoru in uspešnih kvalifikacijah za nastop na prvenstvu stare celine zbrali v Ljubljani, kjer so opravili del priprav na januarsko veliko tekmovanje – enkrat so v tem času premagali in remizirali s Srbijo – zdaj je slovenski selektor Uroš Zorman predstavil širši seznam reprezentantov, na katere bo računal v prihajajočem obdobju in bodo 9. januarja odpotovali v Nemčijo na evropsko prvenstvo. Prvi del priprav bo Slovenija opravila v Laškem, nato se bo pred odhodom v Nemčijo preselila še v Ljubljano.

Slovenci se bodo zbrali 26. decembra. Foto: Anže Malovrh/STA

Selektor Zorman pri predstavljenem seznamu igralcev ni presenetil, na seznamu so vsi standardni členi izbrane vrste. "Odločili smo se za 22 povabljenih igralcev, od tega jih bo šlo 18 na prvenstvo. Zadnji izbor je najtežje narediti, a takšna je naša odločitev. Kar zadeva cilje, mislim, da smo na zadnjem svetovnem prvenstvu in v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo naredili korak naprej, da se pozna, da je reprezentanca spet na pravi ravni, kar zadeva energijo in željo po delu. Vesel sem, da sta spet prisotni borbenost in želja, ki sta nam v preteklosti nekajkrat zelo manjkali. Če si igralci ne želijo, če se ne veselijo reprezentančnega okna in pridejo z muko, smo vsi v preteklosti videli, kaj lahko to pomeni ter kako se odraža na igrišču. Želimo si narediti vsaj pol koraka naprej v primerjavi s prejšnjim tekmovanjem, da bi bili še naprej homogeni, borbeni, kar na dolgi rok zagotovo prinaša rezultate. Kar zadeva rezultate, si gotovo želimo uvrstitve v naslednji krog tekmovanja," je uvodoma dejal Zorman, ki se bo s celotno reprezentanco zbral 26. decembra.

Seznam slovenske reprezentance: Vratarji: Miljan Vujović, Klemen Ferlin, Urban Lesjak Zunanji igralci: Dean Bombač, Rok Ovniček, Miha Zarabec, Nejc Cehte, Jure Dolenec, Nik Henigman, Tadej Kljun, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek, Kristjan Horžen, Matic Suholežnik, Stefan Žabić Krila: Blaž Janc, Tilen Kodrin, Gašper Marguč, Tadej Mazej, Domen Novak, Staš Slatinek Jovičić

"Če sem pošten, je bila najtežja odločitev pri vratarjih, ker sta tu še Baznik in Kastelic, trenutno nobeden od vratarjev pretirano ne blesti v klubu, tudi nimajo maksimalne minutaže, tako da je tukaj odločitev sprejel trener vratarjev Gorazd Škof. Nekaj dilem je bilo tudi na položaju krožnega napadalca, zato smo vpoklicali štiri, da bomo v danem trenutku videli, kdo nam lahko da največ," pravi Zorman.

Na seznamu je po težavah s poškodbo v novembru tudi Aleks Vlah. Foto: Reuters

Brez novincev

Na reprezentančnem seznamu ni novincev, marsikdo je pričakoval, da bi se lahko na njem znašel Mitja Janc, ki je trenutno v celjskem dresu drugi najboljši strelec lige prvakov. "Nekaj je igrati za klub, nekaj povsem drugega je igrati za reprezentanco. V tem trenutku ti igralci, ki so na spisku v prihodnosti, potrebujejo izkušnje. Vse rabi svoj čas, tudi igra reprezentance se ne zgradi čez noč, je pa Mitja zagotovo v naših načrtih za prihodnost, v tem trenutku se mi ne zdi še dovolj zrel," je bil odkrit Zorman.

Slovenci bodo prvo tekmo na prvenstvu odigrali 11. decembra, v prvem delu bodo igrali s Ferskimi otoki, Poljsko in Norveško. Še pred odhodom v Berlin se bodo konec decembra v Slovenj Gradcu pomerili z Avstrijo, tik pred odhodom v Nemčijo pa jih v Poreču čakata še pripravljalni tekmi s Črno goro in Hrvaško. "Skupina je zanimiva, sploh tekmi s Poljsko in Norveško bosta zgodbi zase. Poljski rokomet ima dolgo tradicijo, Norvežani se vsako tekmovanje borijo za medalje. Tudi Ferski otoki niso nikakršni eksoti," je opažanje strnil slovenski selektor.

Slovenski strokovni tabor je prepričan, da bo izbrana vrsta v pravem trenutku najbolje pripravljena. Foto: Anže Malovrh/STA

"Še vedno hočem, da gremo po tekmo, nikakor nismo v položaju, ko bi bili na kakšni izmed tekem izraziti favoriti. Tudi pri nekaterih igralcih zdravstveno stanje še ni povsem gotovo, a verjamem, da bomo na prvenstvu pravi, potem bo možno vse. Nikogar se ne bojimo, spoštujemo pa vsakega nasprotnika. Fantom sem na zadnjem reprezentančnem zboru dejal, da morajo najprej razčistiti stvari tudi sami pri sebi, da morajo narediti korak naprej in da pričakujem, da bodo na reprezentančno akcijo prišli dobro fizično pripravljeni, saj bo sezona zdaj v reprezentančnem smislu res zahtevna. Najprej evropsko prvenstvo, potem upajmo da kvalifikacije za evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo in upajmo, da bodo sledile še olimpijske igre," je še dejal Zorman.

Kakšen je zdravstveni karton?

Zadnjo reprezentančno akcijo sta zaradi težav s poškodbama novembra izpustila dva izmed glavnih členov reprezentance Blaž Janc in Aleks Vlah. "Blaž je po dolgem času odigral temo, ni še stoodstoten, zato bo vsaj prvi del priprav delal po individualnem programu. Drugi so načeloma vsi v redu, imajo pa tiste stalne težave, ki jih sproti rešujemo. Upam, da bomo v pravem trenutku vsi pripravljeni, vsi vemo, kako zahtevni so turnirski sistemi, tekme si sledijo na dva dneva. Začeli smo tudi s pripravami na naše nasprotnike, želimo se pripraviti maksimalno in prvi krog opraviti na najvišji ravni," je prepričan pomočnik trenerja Luka Žvižej.

Pripravljalne tekme: Sobota, 29. december, Slovenj Gradec:

15.15 Slovenija – Avstrija Petek, 5. januar, Poreč, Hrvaška:

17.00 Slovenija – Črna gora Sobota, 6. januar, Poreč, Hrvaška:

17.00 Hrvaška – Slovenija

Tekme Slovenije v prvem delu EP 2024: Četrtek, 11. januar:

18.00 Slovenija – Ferski otoki Sobota, 13. januar:

18.00 Poljska – Slovenija Ponedeljek, 15. januar:

20.30 Norveška – Slovenija

