Francozinje in Norvežanke čakajo tekmice

Na svetovnem prvenstvu v rokometu za ženske bosta danes postali znani še drugi dve polfinalistki. V prvem današnjem četrtfinalu si bosta nasproti stali reprezentanci Švedske in Nemčije, zatem pa se bosta udarili še Danska in Črna gora.

V torek presenečenja nista dovolili Francija in Norveška. Francija je s 33:22 (18:16) odpravila Češko, Norveška pa je zatem s 30:23 (12:11) izločila Nizozemsko.

Francija se bo v polfinalu pomerila z boljšim iz para Švedska - Nemčija, Norveška pa iz obračuna Danska - Črna gora. Polfinalna obračuna bosta v petek, tekma za tretje mesto ter finale pa v nedeljo.

Slovenska reprezentanca je tekmovanje končala po drugem delu in zasedla končno 11. mesto. V skupini 2 je bila tretja za Francijo in Norveško, proti katerima je zabeležila tudi edina poraza na prvenstvu. Vse skupaj je bilo dovolj, da si bodo poskušale varovanke črnogorskega stratega Dragana Adžića priigrati olimpijsko vozovnico v kvalifikacijah. Te bodo na sporedu med 11. in 14. aprilom prihodnje leto.

SP v rokometu (Ž), četrtfinale

Sreda, 13. december:

