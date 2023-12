Dosežek, o katerem si Slovenija ni upala niti sanjati

Slovenske rokometašice so v nedeljo odigrale svojo zadnjo tekmo svetovnega prvenstva in si že pred tem zagotovile tudi zgodovinsko prvo vstopnico na kvalifikacije za olimpijske igre, kjer bodo Slovenke na enem izmed turnirjev, ki se bodo odvili do aprila 2024, prvič lovile nastop na tekmovanju petih krogov. "Uvrstitev na kvalifikacije je bil cilj, ki smo si ga res želeli, pred kakšnim letom, dvema si o tem nismo niti upali sanjati, zdaj pa imamo dejansko možnost, da se borimo za ta prestižen nastop na OI," je po koncu prvenstva misli strnila Ana Gros.

Čeprav pogled na slovensko reprezentanco pred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva ni navdajal z veliko mero optimizma, pa je zasedba Dragana Adžića pokazala, da je v zadnjih letih in tekmovanjih storila korak naprej. Že pred prvenstvom je bilo jasno, da bosta manjkali pomembni članici Elizabeth Omoregie in Nina Zulić. V primerjavi z lanskim evropskim prvenstvom sta manjkali še Tija Gomilar Zickero in Branka Zec, ki sta prenehali igrati. Resne zdravstvene težave z zadnjo stegensko mišico je imela tudi najboljša strelka v zgodovini reprezentančnega rokometa Ana Gros, katere nastop je bil dolgo časa pod vprašajem, na prvenstvo je dopotovala z zamikom, a nato stisnila zobe in pomagala reprezentanci do zgodovinskega dosežka.

"Ponosen in hvaležen sem, da lahko vodim ta dekleta in da lahko delam s temi ljudmi okoli mene," je od ponosa prekipeval Adžić. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenske rokometašice so na prvenstvu svoje delo opravile z odliko, po vrsti so nanizale zmage nad Angolo, Islandijo, Južno Korejo in za konec še proti Avstriji, edina poraza pa sta prišla proti favoriziranim Francozinjam in Norvežankam, na obračunih s katerimi pa so Slovenke kljub pričakovanima porazoma pustile pozitiven vtis. Tudi zato lahko rečemo, da je uvrstitev na prve kvalifikacije za olimpijske igre za Slovenke več kot zaslužena. Slovenke so si namreč kvalifikacije že zagotovile na račun lanskega osmega mesta na EP zaradi razpleta preostalih tekem na letošnjem SP, ki je Evropi ponudil možnost dveh dodatnih mest.

"Ponosen in hvaležen sem, da lahko vodim ta dekleta in da lahko delam s temi ljudmi okoli mene. Odkar sem postal selektor, smo dosegli vse zastavljene cilje, z velikim trudom deklet pa smo se zdaj uvrstili tudi na kvalifikacije za olimpijske igre. Dosegli smo štiri zmage in dvakrat izgubili proti ekipama, ki sta trenutno od nas močnejši, a je imelo pri tem pomembno vlogo tudi to, da nismo bili popolni in so nas pestile nekatere poškodbe pri dekletih, ki so bila tu. Zdaj nas čaka največji izpit te generacije s kvalifikacijami, čakamo na tekmice in verjamemo, da nam lahko uspe doseči sanje vseh, ki se v Sloveniji ukvarjajo z ženskim rokometom," je po koncu SP črto pod dogajanje potegnil slovenski selektor Dragan Adžić.

Ana Gros je še enkrat več dokazala, da spada v svetovno rokometno elito. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ana Gros in Tamara Mavsar opravili levji delež

Kapetanski trak je po prihodu na svetovno prvenstvo znova pripadel Ani Gros, ki je še enkrat več dokazala, da spada med najboljše rokometašice na svetu. "Mislim, da smo lahko z rezultatom zadovoljni, dosegle smo tisto, kar smo si zadale, pokazale, da lahko igramo tudi proti močnejšim reprezentancam, kot je Francija. Pomembno je, da smo dobile tiste tekme, ki smo jih morale, vsa dekleta, od prve do zadnje, so pokazala neizmerno borbo in željo in mislim, da smo lahko zadovoljni z rezultatom. Uvrstitev na kvalifikacije je bil cilj, ki smo si ga res želeli, pred kakšnim letom, dvema si o tem nismo niti upali sanjati, zdaj pa imamo dejansko možnost, da se borimo za ta prestižen nastop na OI. To so sanje vsakega športnika in vem, da bomo naredili vse, da se uvrstimo v Pariz," je po koncu prvenstva dejala izkušena ostrostrelka.

Pomemben delež bremena je spet nosila Tamara Mavsar, ki je na zadnji tekmi z Avstrijo dosegla kar enajst zadetkov. "Mogoče nam je bilo na tej tekmi nekoliko lažje, ker ni bilo več tega bremena uvrstitve na kvalifikacije, a kljub temu smo si želele prvenstvo zaključiti z zmago, da se ne bi razpletlo tako, kot se je lani na evropskem prvenstvu proti Madžarski. Neizmerno smo si želele te uvrstitve v kvalifikacije, vesela sem, da smo vse naredile tako, kot smo si zadale, od prve do zadnje sekunde in res čestitke vsem nam," je bila po zadnji zmagi zadovoljna Mavsarjeva.

