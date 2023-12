Slovenke brez četrtfinala, izvrstne Norvežanke niso dovolile presenečenja

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v Trondheimu z 21:34 izgubila obračun z Norveško, ki je ena izmed treh gostiteljic svetovnega prvenstva, ki poteka še na Danskem in Švedskem. Varovanke črnogorskega stratega Dragana Adžića so tako dokončno ostale brez možnosti za uvrstitev v četrtfinale. Bodo pa v nedeljo ob 18. uri igrale še tekmo z Avstrijo, ki bo izredno pomembna za končno razvrstitev in v boju za mesta v olimpijskih kvalifikacijah. V četrtfinale iz skupine II napredujejo Norvežanke in Farncozinje.

Slovenke so doživele še drugi poraz na tem prvenstvu, z njim pa so izgubile tudi vse možnosti za preboj v četrtfinale. V tega namreč vodita le prvi dve mesti iz skupine, zasedata pa ga reprezentanci Norveške in Francije, ki do zdaj sploh še ne poznata poraza. Ti dve reprezentanci bosta v nedeljo obračunali med seboj za prvo mesto v skupini II.

Norveška in Francija sta pri osmih točkah, Slovenija pri štirih, Avstrijke so danes s 25.30 izgubile spopad z Angolo. Obe reprezentanci imata zdaj dve točki, le Južnokorejke točk v tem delu tekmovanja še nimajo. Slovenke se bodo v zadnjem krogu v nedeljo pomerile z Avstrijo.

Slovenke so nastope na SP začele z dvema zmagama. S 30:24 so najprej premagale Islandke, nato pa še Angolke. Na zadnji tekmi skupinskega dela so nato s 27:31 klonile proti Francozinjam, minulo sredo pa z enakim rezultatom na uvodu drugega dela tekmovanja odpravile Južno Korejo.

Četa Dragana Adžića je danes sicer odlično odprla spopad s favoriziranimi gostiteljicami, aktualnimi svetovnimi in evropskimi prvakinjami, prvih 20 minut držala izenačen rezultat, nato pa so domačinke začele bežati. Do konca prvega polčasa so si Norvežanke priborile pet golov prednosti, v drugem polčasu pa povsem zagospodarile na terenu in tekmo dobile s 34:21.

Alja Varagić je bila s petimi goli najboljša strelka slovenske vrste, kapetanka Ana Gros je zabila štiri gole, po tri pa sta prispevali Ana Abina in Valentina Tina Klemenčič. Enega je prispevala tudi načeta Tjaša Stanko, katere današnji nastop je bil pod vprašajem vse do začetka tekme. Podobno kot Varagićeva in Ana Abina je tudi Stankova stisnila zobe.

V norveški vrsti je šest golov dosegla Camilla Herrem, po pet sta jih prispevale Nora Mork, Henny Ella Reistad in Stine Brendal Oftedal.

Tekmovanje v drugem delu SP bodo Slovenke končale v nedeljo, ko se bodo ob 18. uri pomerile še z Avstrijo.

