Izvrstne Slovenke do še ene zanesljive zmage

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v Trondheimu na Norveškem začela drugi del svetovnega prvenstva, ki poteka še na Danskem in Švedskem. Varovanke selektorja Dragana Adžića so z 31:27 premagale Južno Korejo.

Tamara Mavsar je bila z desetimi goli najboljša strelka slovenske reprezentance, sedem jih je dodala Alja Varagić, šest Nataša Ljepoja, pet pa kapetanka Ana Gros. Najboljša strelka na tekmi pa je bila Korejka Eun Hee Ryu z 12 goli.

Slovenske rokometašice so v skupini D na SP premagale Islandijo (30:24) in Angolo (30:24), v ponedeljek pa za konec prvega dela tekmovanja v Stavangerju izgubile proti Franciji (27:31).

S tem so v drugi del tekmovanja odnesle dve točki, Francija pa štiri. V skupini II se bodo po Južni Koreji pomerile še z Norveško in Avstrijo, ki so v skupini C prav tako nastopale v Stavangerju. Norvežanke so v drugi del odnesle štiri točke, Avstrijke dve, Korejke pa so tako kot Angolke drugi del začele brez točk.

Preostali današnji tekmi sta Francija - Avstrija (18.00) in Norveška - Angola (20.30).

Po dvoboju z Južno Korejo se bodo varovanke črnogorskega stratega na slovenski klopi v petek pomerile z Norvežankami (20.30), v nedeljo pa še z Avstrijkami (18.00).

V četrtfinale bosta napredovali najboljši reprezentanci skupine II, za preostale pa bo svetovnega prvenstva konec.

SP v rokometu (Ž), 8. dan:

Sreda, 6. december:

Lestvice:

Preberite še: