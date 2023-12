Prost dan za Slovenke, danes znane še zadnje odločitve prvega dela

Pred začetkom drugega dela rokometnega svetovnega prvenstva za ženske bodo danes odigrane še zadnje štiri tekme prvega dela. V skupini A bosta za prvo mesto obračunali Švedska in Hrvaška, v skupini E bo zanimivo srečanje med do zdaj stoodstotnima ekipama Danske in Romunije.

Slovenija se bo v drugem delu tekmovanja med 6. in 10. decembrom v Trondheimu najprej v sredo pomerila z Južno Korejo (15.30), Norveško in Avstrijo. Drugi del bo začela z dvema točkama, tako kot Avstrija. Norveška in Francija prenašata štiri točke, Angola in Južna Koreje pa nobene. V četrtfinale se bosta uvrstili najboljši reprezentanci iz skupine II.

SP v rokometu (Ž), 7. dan:

Torek, 5. december:

Lestvica skupine A:

1. Švedska 2 2 0 0 62:42 4

2. Hrvaška 2 1 1 0 61:35 3

3. Senegal 2 0 1 1 40:48 1

4. Kitajska 2 0 0 2 37:75 0 Lestvica skupine B:

1. Črna gora 3 3 0 0 90:55 6

2. Madžarska 3 2 0 1 92:56 4

3. Kamerun 3 1 0 2 57:87 2

4. Paragvaj 3 0 0 3 61:102 0 Lestvica skupine C:

1. Norveška 3 3 0 0 121:62 6

2. Avstrija 3 2 0 1 101:97 4

3. Južna Koreja 3 1 0 2 79:79 2

4. Grenlandija 3 0 0 3 50:113 0 Lestvica skupine D:

1. Francija 3 3 0 0 92:78 6

2. Slovenija 3 2 0 1 87:79 4

3. Angola 3 0 1 2 79:86 1

4. Islandija 3 0 1 2 72:87 1 Lestvica skupine E:

1. Danska 2 2 0 0 71:32 4

2. Romunija 2 2 0 0 81:47 4

3. Srbija 2 0 0 2 49:62 0

4. Čile 2 0 0 2 30:90 0 Lestvica skupine F:

1. Nemčija 3 3 0 0 109:69 6

2. Poljska 3 2 0 1 84:78 4

3. Japonska 3 1 0 1 102:73 2

4. Iran 3 0 0 3 47:122 0 Lestvica skupine G:

1. Španija 3 3 0 0 93:62 6

2. Brazilija 3 2 0 1 106:62 4

3. Ukrajina 3 1 0 2 77:91 2

4. Kazahstan 3 0 0 3 56:117 0 Lestvica skupine H:

1. Nizozemska 3 3 0 0 114:66 6

2. Češka 3 2 0 1 83:77 4

3. Argentina 3 1 0 2 79:98 2

4. Kongo 3 0 0 3 68:103 0

Preberite še: