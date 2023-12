Dve skupini bosta končali prvi del: kdo si bo še zagotovil vstopnico za napredovanje?

Rokometašice v skupinah C in G bodo danes odigrale še zadnje tekme prvega dela svetovnega rokometnega prvenstva za ženske. Branilke naslova Norvežanke, ki so si že zagotovile napredovanje, čaka tekma z Južno Korejo, Avstrijke pa se bodo za drugo zmago pomerile z "outsiderko" Grenlandijo. V skupini G bosta Brazilija in Španija obračunali med seboj za prvo mesto, Ukrajina in Kazahstan pa se bosta pomerila za tretje mesto, ki kot zadnje vodi v drugi del tekmovanja. Slovenke so si ga zagotovile že s sobotno zmago nad Angolo, v ponedeljek jih čaka še tekma s Francijo.

Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh osmih skupin se bodo prebile v drugi del tekmovanja, ki bo med 6. in 11. decembrom v Göteborgu, Trondheimu, Herningu in Frederikshavnu. Četrtfinalne tekme bodo med 11. in 13. decembrom v Trondheimu in Herningu, najpomembnejše tekme pa bo med 15. in 17. decembrom gostila dvorana v Herningu, ki sprejme 15 tisoč gledalcev.

Četrtouvrščene izbrane vrste v skupinskem delu bodo nastopile v tako imenovanem predsedniškem pokalu za uvrstitev od 25. do 32. mesta, vse tekme bodo med 6. in 13. decembrom v Frederikshavnu.

Slovenke, ki so se v drugi del tekmovanja že uvrstile, v ponedeljek ob 21. uri čaka še tekma s Francijo. Slovenke se bodo v Trondheimu križale z najboljšimi tremi iz skupine C. V njej nastopajo Norveška, Južna Koreja, Avstrija in Grenlandija.

SP v rokometu (Ž), 5. dan:

Nedelja, 3. december:

Lestvice:

Preberite še: