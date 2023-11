Slovenke prvenstvo odprle z zmago, imele pa so nekaj kriznih minut

Slovenske rokometašice slo v Stavangerju dobile uvodno tekmo na letošnjem svetovnem prvenstvu na Danskem, Norveškem in Švedskem. Njihove prve tekmice Islandke so premagale s 30:24, imele pa nekaj kriznih minut, v katerih so se jim tekmice približale tudi na samo gol zaostanka. Prve točke so tu, zdaj pa okrnjeno selekcijo Dragana Adžića v soboto čakajo Angolke, v ponedeljek pa še Francozinje.

Slovenske rokometašice so v norveškem Stavangerju osvojile prvi par točk. Po udarnem uvodu in vodstvu s sedmimi goli so se v nadaljevanju v igro prikradle napake, Islandke so se jim sredi drugega polčasa povsem približale, a njihove zmage niso ogrozile.

Slovenke so na Norveško pripotovale močno oslabljene, manjkata prvokategornici Elizabeth Omoregie in Nina Zulić, še vedno pa z ekipo ni niti poškodovane prve zvezdnice Ane Gros. Po dnevu premora jih v soboto najprej čakajo afriške prvakinje iz Angole, v ponedeljek pa še zadnje olimpijske prvakinje iz Francije.

Slovenske rokometašice so najlepši obraz prikazale v uvodu tekme. Kljub nekaterim napakam je bila njihova obramba na zadovoljivo visoki ravni, po zaslugi agresivne igre so že v sedmi minuti povedle za štiri gole (5:1).

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so po lepi uvodni prednosti zaigrale nekoliko nezbrano, kar so njihove tekmice iz dežele gejzirjev nemudoma izkoristile in dve minuti kasneje prepolovile zaostanek (5:3). Slovenke so takoj uredile svoje vrste ter po delnem izidu 3:0 in vodstvu z 8:3 strokovno klop tekmic v 10. minuti prisilile v prvo minuto odmora.

Po vodstvu z 11:4 jim je padla zbranost, njihov desetminutni strelski post med 13. in 23. minuto ter islandski delni izid 0:3 pa ni imel resnejših posledic. Tekmice so se jim približale na štiri gole (11:7).

Slovenske rokometašice tudi po Adžićevi minuti odmora niso našle rdeče niti v svoji igri, njihovo neprepričljivo predstavo pa so Islandke izkoristile in se jim v 27. minuti približale na tri gole (14:11).

Še bolj tesno je bilo v zadnji tretjini tekme. V 40. minuti so se Islandke slovenski vrsti približale na dva gola (20:18), štiri minute kasneje - po izključitvi Valentine Klemenčič - pa so jim povsem zadihale za ovratnik (20:19).

Adžićeve varovanke so v prelomnih trenutkih dvoboja vendarle dovolj strnile vrste, da so osvojile načrtovani točki. Po vodstvu s 27:22 v 56. minuti je bilo jasno, da bodo zmagale. Tehtnico so prevesile predvsem poteze vratarke Maje Vojnovič in krožne napadalke Nataše Ljepoje.

V slovenski reprezentanci je bila na tekmi najbolj učinkovita Ljepoja z osmimi goli iz prav toliko strelov. Ob tem je Sloveniji priborila še dve sedemmetrovki. S šestimi goli in petimi podajami ji je sledila Tjaša Stanko, Tamara Mavsar je dodala pet zadetkov in dve pridobljeni žogi, Ana Abina pa je ob sedmih podajah zbrala tri zadetke.

"Zmaga je bila težko priborjena"

"Na tekmi sem dobila nekaj 'bojnih ran', a te niso imele vpliva na moje nadaljevanje. Zmaga je bila težko priborjena, s skupnimi močmi pa smo jo le dosegle. Vesele smo prvih točk, v nadaljevanju jih želimo še več," je po zmagi dejala Maja Vojnovič.

"Čestitam naši ekipi za zmago. Na prvi tekmi je bilo veliko vzponov in padcev, a lahko smo zadovoljni, osvojili smo dve pomembni točki," je dodala Tjaša Stanko.

"Za mene je to velika zmaga. Igralke so pokazale sijajen odnos. Izredno sem ponosen, da sem lahko njihov selektor ter da so se po vseh izzivih prikazale v takšni luči. Gremo naprej!" je misli po zmagi, s katero so njegove izbranke naredile prvi korak proti napredovanju, strnil selektor Adžić.

Na Norveško pripotovale oslabljene

Če bo Slovenija skupinski del končala od prvega do tretjega mesta, jo nato v drugem delu tekmovanja v Trondheimu čakajo tri najboljše reprezentance iz skupine C, kjer igrajo Norveška, Južna Koreja, Avstrija in Grenlandija. V primeru četrtega mesta v skupini D bo nastopila v predsedniškem pokalu za razvrstitev od 25. do 32. mesta.

Slovenske rokometašice so na Norveško pripotovale zdesetkane. V primerjavi z lanskim domačim evropskim prvenstvom manjkajo Elizabeth Omoregie, Nina Zulić, Tija Gomilar Zickero in Branka Zec, pod velikim vprašajem pa je tudi nastop prve zvezdnice Ane Gros, ki je zaradi poškodbe stegenske mišice že slab mesec zunaj tekmovalnega pogona.

Primaren cilj slovenskih rokometašic je uvrstitev na enega od treh kvalifikacijskih turnirjev za nastop na poletnih olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu.

SP v rokometu (Ž), 2. dan:

Četrtek, 30. november:

Lestvice: