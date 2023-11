Že za uvod na delu branilke naslove

V Herningu in Frederikshavnu na Danskem, Stavangerju in Trondheimu na Norveškem ter Göteborgu in Helsingborgu na Švedskem bo nastopilo 32 reprezentanc. V prvem delu tekmovanja bodo Stavanger, Herning in Frederikshavn med 29. novembrom in 5. decembrom gostili po dve skupini, po eno pa Göteborg in Helsinborg.

Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh osmih skupin se bodo prebile v drugi del tekmovanja, ki bo med 6. in 11. decembrom v Göteborgu, Trondheimu, Herningu in Frederikshavnu. Četrtfinalne tekme bodo med 11. in 13. decembrom v Trondheimu in Herningu, najbolj pomembne tekme pa bo med 15. in 17. decembra gostila dvorana v Herningu, ki sprejme 15.000 gledalcev.

Četrtouvrščene izbrane vrste v skupinskem delu bodo nastopile v takoimenovanem predsedniškem pokalu za uvrstitev od 25. do 32. mesta, vse tekme bodo med 6. in 13. decembrom v Frederikshavnu.

Slovenija se bo v prvem delu tekmovanja v norveškem Stavangerju med 30. novembrom in 4. decembrom pomerila z Islandijo, Angolo in Francijo.

SP v rokometu (Ž), 1. dan:

Sreda, 29. november: