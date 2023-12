Norvežanke petič ali Francozinje tretjič? Pomemben dan tudi za Slovenke.

SP v rokometu za ženske, zaključni dan:

Nedelja, 17. december:

Norvežanke bodo lovile peti naslov svetovnih prvakinj in četrtega v zadnjih dvanajstih letih (1999, 2011, 2015, 2021), s čimer bi postale absolutne rekorderke po številu zlatih medalj. Za zdaj si prvo mesto delijo z Rusijo (4-0-1). Norveška ima sicer s svetovnih prvenstev enajst odličij (4-4-3).

Francozinje bodo sedmič igrale v finalih SP. Zmagale so 2003 na Hrvaškem ter 2017 v Nemčiji, kjer so bile boljše prav od Norvežank s 23:21. Norvežanke so se jim za ta poraz oddolžile pred dvema letoma v Granollersu z 29:22.

Francozinje so bile nazadnje svetovne prvakinje v rokometu leta 2017. Foto: Guliverimage

V polfinalu letošnjega prvenstva, ki je potekalo na Norveškem, Švedskem in z zaključkom na Danskem, so Francozinje nadigrale Švedsko s 37:28, Norvežanke, ki so tudi aktualne evropske prvakinje iz Ljubljane 2022, pa so po zaslugi 15 zadetkov zvezdnice Henny Elle Reistad v zadnji sekundi podaljška premagale domačinke z 29:28.

S kom se bodo Slovenke spoprijele za OI v Parizu?

Danes bosta v Herningu še tekmi za razvrstitev od petega do osmega mesta. Nemčija in Nizozemska bosta igrali za peto mesto, Češka in Črna gora pa za sedmo. Dvoboj za tretje mesto med Dansko in Švedsko bo ob 16. uri.

Slovenske rokometašice se bodo prihodnje leto potegovale za nastop na olimpijskem turnirju. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenija je SP končala na 11. mestu, kar je njena najvišja uvrstitev po letu 2003 ter tretja najboljša v zgodovini. Hkrati so si zagotovile mesto v kvalifikacijah za olimpijske igre 2024, v katerih se bodo merile s Paragvajem ter šesto in sedmo reprezentanco tega svetovnega prvenstva.

Slovenke so premagale Islandke, afriške prvakinje Angolke, azijske prvakinje Korejke, severne sosede Avstrijke, premoč pa morale priznati finalistkam, Franciji in Norveški.