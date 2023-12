V živo: kdo v finale svetovnega prvenstva?

Na svetovnem prvenstvu v rokometu za ženske, ki ga gostijo Norveška, Švedska in Danska bomo danes dobili finalista. V prvem polfinalu se že merita reprezentanci Norveške in Danske (tekma se je začela ob 17.30), v drugem pa se bosta še izbrani vrsti Francije in Švedske (21.00). Poražene reprezentance iz četrtfinala se merijo za razvrstitev od petega do osmega mesta.

SP v rokometu (ž), polfinale

Petek, 15. december:

Vse tri reprezentance gostiteljic prvenstva so se uvrstile v polfinale, a ena bo danes izpadla. V popoldanskem skandinavskem polfinalu se bosta namreč udarili Norveška in Danska, favoritinje v tem spopadu pa so bržčas branilke naslova in tudi aktualne evropske prvakinje Norvežanke. A vse zaključne tekme potekajo v Herningu na Danskem, tako bo imela podporo občinstva danska izbrana vrsta.

V večernem polfinalu (21.00) se bodo olimpijske prvakinje Francozinje udarile s Švedsko.

Tekma za tretje mesto ter finale bosta na sporedu v nedeljo.

Slovenke pogledujejo proti tekmam za razvrstitev

Foto: RZS/Kolektiff Images Slovenska reprezentanca je po zmagah nad Angolo, Islandijo, Južno Korejo in Avstrijo ter porazih proti Norveški in Franciji zasedla končno enajsto mesto in si izborila mesto na enem od treh kvalifikacijskih turnirjev za nastop na poletnih olimpijskih igrah med 26. julijem in 11. avgustom prihodnje leto v Parizu.

Kvalifikacijski turnirji bodo na sporedu med 11. in 14. aprilom 2024. Slovenija se bo pomerila s Paragvajem ter četrto- in petouvrščeno izbrano vrsto, ki pred tem še nista uvrščeni na OI.

Francija kot gostiteljica in Norveška kot evropska prvakinja sta že uvrščeni na OI. V Pariz bo potovala tudi nova prvakinja, v primeru zmage Francije in Norveške pa naslednja najuspešnejša reprezentanca na letošnjem SP.