Slovenija v boj najboljših na svetu

Norveška, Danska in Švedska bodo od danes pa vse do 17. decembra gostile 26. svetovno prvenstvo v rokometu za ženske. Zadnji naslov je pred dvema letoma v Španiji osvojila Norveška, na letošnjem zaključnem turnirju v Skandinaviji bo osmič nastopila Slovenija, ki se je sicer v Skandinavijo podala v precej okrnjeni zasedbi. Prva tekma Slovenke čaka v četrtek proti Islandiji.

"Gre za zadnje tekmovanje, na katerem si je možno zagotoviti nastop na enem od treh kvalifikacijskih turnirjev za olimpijske igre v Parizu. Verjamemo, da lahko na njem izpolnimo naše cilje. Moje varovanke so po individualni plati zagotovo v vzponu, nosilke igre so tudi pripravljene prevzeti odgovornost na svoja ramena. Verjamem, da bomo konkurenčni našim tekmicam na prvenstvu, vsi skupaj pa se zavedamo, da je zavoljo odsotnosti večih nosilk igre pred nami ekstremno zahtevna naloga," je pred ohodom na svetovno prvenstvo poudaril selektor slovenske izbrane vrste Dragan Adžić.

Ta v zadnjih dneh ni imel pretirano mirnega spanca. Že pred pripravami je bilo znano, da ekipi ne bosta mogli pomagati dve organizatorki igre, Elizabeth Omoregie in Nina Zulić, sicer nosilki igre v zadnjem obdobju. Udeležbo na pripravah so študijsko-službene obveznosti preprečile tudi tretji srednji zunanji igralki Nuši Fegic. V primerjavi z lanskoletnim evropskim prvenstvom manjkata še Tija Gomilar Zickero in Branka Zec, ki sta prenehali z igranjem. Za nameček ima težave še kapetanka Ana Gros, ki se po poškodbi stegenske mišice še vedno ni vrnila na igrišča. Slovenska kapetanka in ena najpomembnejših posameznic v igri reprezentance je med pripravami trenirala po individualnem programu. Od začetka tega tedna se mudi na terapijah v tujini, za katere upa, da ji bodo vendarle omogočile nastop na velikem tekmovanju, tako da se bo v primeru uspešne rehabilitacije soigralkam pridružila z zamudo.

Bo Ana Gros lahko pomagala soigralkam? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kljub temu so Slovenke optimistične odpotovale na sever Evrope. Slovenija se bo v prvem delu tekmovanja v norveškem Stavangerju v četrtek najprej pomerila z Islandijo (18.00), v soboto z Angolo (15.30), nato pa v ponedeljek še s Francijo (21.00). V primeru, da bo skupinski del končala od prvega do tretjega mesta, jo nato v drugem delu tekmovanja v Trondheimu čakajo tri najboljše iz skupine C, v kateri igrajo Norveška, Južna Koreja, Avstrija in Grenlandija. Slovenijo v primeru četrtega mesta v skupini D čaka nastop v predsedniškem pokalu za razvrstitev od 25. do 32. mesta.

Slovenija je bila na dosedanjih sedmih svetovnih prvenstvih najboljša na Hrvaškem 2003, kjer je zasedla osmo mesto. V Italiji 2001 je bila deseta, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14., v Španiji 2021 17., na premiernem nastopu v Nemčiji 1997 18., najslabšo uvrstitev pa je dosegla na Japonskem 2019, kjer je osvojila 19. mesto. Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića v sklepnih pripravah za nastop na letošnjem mundialu niso igrale nobene tekme, opravile so le nekaj kombiniranih skupnih treningov z mlajšimi moškimi selekcijami Slovana.

Na seznamu slovenske reprezentance so krilne igralke Tamara Mavsar, Maja Svetik, Ema Abina, Alja Varagić in Ema Marija Marković, zunanje igralke Ana Gros, Tjaša Stanko, Ana Abina, Erin Novak, Ema Hrvatin, Nina Spreitzer in Barbara Lazović, krožne napadalke Valentina Tina Klemenčič, Nataša Ljepoja in Manca Jurič ter vratarki Amra Pandžić in Maja Vojnovič.

Norvežanke se na SP podajajo kot evropske prvakinje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za mnoge reprezentance bo letošnje svetovno prvenstvo zadnja možnost za preboj na poletne olimpijske igre prihodnje leto v Parizu, kjer bo nastopilo 12 reprezentanc. Gostiteljica Francija ter štirje celinski prvaki - Norveška iz Evrope, Angola iz Afrike, Južna Koreja iz Azije in Brazilija iz Južne Amerike - so si že izborili nastop v francoski prestolnici, prostih je še sedem mest. Nastop na olimpijskem turnirju v Parizu si bo na mundialu priigrala le najboljša izbrana vrsta, druge visokouvrščene reprezentance pa nastop na enem od treh kvalifikacijskih turnirjev, ki bodo na sporedu med 11. in 14. aprilom prihodnje leto. Na te kvalifikacijske turnirje so se uvrstile že Argentina, Kamerun in Japonska, prostih pa je še devet mest.

V Herningu in Frederikshavnu na Danskem, Stavangerju in Trondheimu na Norveškem ter Göteborgu in Helsingborgu na Švedskem bo nastopilo 32 reprezentanc. V prvem delu tekmovanja bodo Stavanger, Herning in Frederikshavn med 29. novembrom in 5. decembrom gostili po dve skupini, po eno pa Göteborg in Helsinborg. Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh osmih skupin se bodo prebile v drugi del tekmovanja, ki bo med 6. in 11. decembrom v Göteborgu, Trondheimu, Herningu in Frederikshavnu. Četrtfinalne tekme bodo med 11. in 13. decembrom v Trondheimu in Herningu, najpomembnejše tekme pa bo med 15. in 17. decembrom gostila dvorana v Herningu, ki sprejme 15 tisoč gledalcev.

Visoko ciljajo tudi Francozinje. Foto: Grega Valančič/Sportida

V zadnjih treh letih so vse najpomembnejše lovorike na velikih tekmovanjih odšle na Norveško in v Francijo, številni strokovnjaki obema reprezentancama tudi na letošnjem turnirju pripisujejo največ možnosti za končno zmago. Norveška je pred dvema letoma zmagala na SP v Španiji, najboljša je bila tudi na obeh evropskih prvenstvih na Danskem 2020 ter v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji 2022, medtem ko je Francija osvojila zlato na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu 2021. Med najbolj motiviranimi bodo zaradi domačega terena tudi danske in švedske rokometašice. Po zvezdah lahko posežejo tudi Nizozemke, nosilke zlate kolajne s svetovnega prvenstva na Japonskem 2019, malo manj možnosti imajo Črnogorke, Španke in Nemke.

