Slovenska ženska rokometna reprezentanca je danes v ljubljanskih Stožicah začela priprave za nastop na svetovnem prvenstvu med 29. novembrom in 17. decembrom na Švedskem, Norveškem in Danskem. Na zaključnem turnirju bo nastopila oslabljena, manjkali bosta Elizabeth Omoregie in Nina Zulić, poškodovana je tudi prva zvezdnica Ana Gros.

Elitna izbrana vrsta ima devet dni pred prvo tekmo v norveškem Stavangerju - najprej se bo pomerila z Islandijo (30. november), nato pa še z Angolo (2. december) in Francijo (4. december) - številne težave. Najbolj zaskrbljujoča je poškodba zadnje stegenske mišice "prve violine" Ane Gros, izven trenažnega procesa sta bili v zadnjem obdobju tudi Tamara Mavsar in Tjaša Stanko.

Dragan Adžić Foto: www.alesfevzer.com

"Z izjemo lanskega domačega evropskega prvenstva nikoli nismo imeli na voljo vseh igralk. Že rokometna velesila Norveška, ki ima ogromen nabor kakovostnih igralk, bi bila v odsotnosti treh ali štirih svojih nosilk igre močno oslabljena, kaj šele Slovenija. Kljub vsemu ostajam optimist. Moje izbranke so v minulih letih pokazale, da so kos najhujšim tekmovalnim skušnjavam, verjamem, da bo tako tudi na bližnjem SP," je na začetku priprav dejal črnogorski strokovnjak na slovenski klopi Dragan Adžić.

"Upam, da se nam bo Ana Gros, ki je trenutno v rokah naše zdravniške službe, pridružila v zadnjem delu priprav. Ima močno željo po nastopu na SP, konec tedna, ko bo opravila vse terapije, bomo imeli bolj natančno sliko o njenem nastopu," je dodal Adžić.

Njegove varovanke do odhoda v Skandinavijo ne bodo igrale nobene tekme. Zavoljo spremenjenega urnika sta bili odpovedani tudi prvotno načrtovani pripravljalni tekmi proti Franciji in Južni Koreji, do odhoda bodo vadile v Ljubljani in opravile nekaj skupnih treningov z mlajšimi moškimi selekcijami.

"Odsotnost igralk je že stalnica v naši reprezentanci. Vsi bomo pogrešali Omoregie in Zulić, upam, da se nam bo pridružila Gros. O teh zadevah ne smemo preveč razmišljati. Vemo, kaj je naša naloga, zakaj smo tukaj in zakaj se borimo. Na bližnjem mundialu bomo naredile vse, kar je v naši moči," je na začetku priprav dejala izkušena krilna igralka Tamara Mavsar, ki je bila v zadnjem času zaradi bolezni prav tako izven tekmovalnega in trenažnega procesa.

Tjaša Stanko Foto: RZS

"V primerjavi z zadnjim velikim tekmovanjem manjkajo številne rokometašice, priložnost bodo na svoja ramena morale prevzeti nove igralke. Mi smo tukaj, da jim pomagamo. Upam in verjamem, da smo sposobni doseči zastavljene cilje. Glede na trenutno zdravstveno sliko v naši ekipi je morda celo bolje, da ne bomo igrali nobene pripravljalne tekme. Do prve tekme na SP je le deset dni, verjamem, da bomo prave že na prvi tekmi proti Islandiji," je dejala Tjaša Stanko.

Slovenija bo cilje na SP razkrila v ponedeljek na zadnjem medijskem dogodku pred odhodom na SP.

* Seznam reprezentance:

- vratarke: Dijana Đajić, Maja Vojnovič (obe Krim Mercator) in Amra Pandžić (Baia Mare);

- krilne igralke: Alja Varagić, Tamara Mavsar, Ema Abina, Elena Erceg (vse Krim Mercator), Maja Svetik (Trofaiach), Nena Černigoj (Mlinotest Ajdovščina) in Ema Marković (Z'dežele);

- zunanje igralke: Nina Spreitzer, Tjaša Stanko, Barbara Lazović (vse Krim Mercator), Erin Novak (Varda), Ema Hrvatin (Sachen), Ana Gros (Györ), Nuša Fegic in Ana Abina (obe Mlinotest Ajdovščina);

- krožne igralke: Valentina Klemenčič, Manca Jurič (obe Krim Mercator), Nataša Ljepoja (Valcea) in Urša Zelnik (Mlinotest Ajdovščina).

