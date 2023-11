Rezultatski deja vu Celjanov proti Wisli

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v devetem krogu lige prvakov gostili Wislo iz Plocka, za katero igra tudi Miha Zarabec, in izgubili z istim izidom kot na prvi medsebojni tekmi (25:30). Celjani tako po devetih srečanjih ostajajo edino moštvo v svoji skupini brez zmage.

Celje Pivovarna Laško : Wisla Plock 25:30 (13:15) Dvorana Zlatorog, gledalcev 2.500, sodnika: Madsen in Mortensen (oba Danska)

Celje Pivovarna Laško: Zaponšek, Mesarec, Perić, Marguč, Mazej 1, Krečič 4, Cokan 5 (2), Ćirović, Antonijević, Marić, Ivanković 6, Janc 8 (2), Gregorič, Milićević, Žabić, Rakita

Wisla Plock: Alilović, Jastrzebski, Daszek 1, Zarabec 2, Lučin 8, Piroch 2, Sroczyk, Serdio Guntin, Samoila 2, Fazekas 1, Krajewski 4 (1), Perez Arce 1, Terzić, Dawidzik 4, Mihić 4, Mindeiga Elizaga 1

Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 7 (4), Wisla Plock 2 (1)

Izključitve: Celje Pivovarna Laško 10, Wisla Plock 10 minut

Rdeči karton: Žabić (48.)

Celjska ekipa je doživela deveti poraz v skupini B, petega na domačem igrišču. Pred današnjim obračunom s poljsko zasedbo je v Zlatorogu izgubila tudi proti Portu, Montpellierju, Barceloni in Veszpremu, v gosteh pa proti GOG Gudmeju, Magdeburgu, Wisli in Veszpremu.

Slovenski prvaki so gostili najranljivejšega tekmeca v skupinskem delu tekmovanja, tudi na njem pa niso unovčili vseh prednosti domačega igrišča. V izenačenem prvem polčasu so prvič povedli v osmi minuti po golu Gregorja Krečiča (4:3), a nato zaigrali nekoliko medlo, kar so gosti, ki imajo v svojih vrstah tri nekdanje igralce celjskega moštva - slovenski reprezentant Miha Zarabec, Hrvat Mirko Alilović in Bošnjak Mirsad Terzić - izkoristili in jim na polovici polčasa ušli za dva gola (6:8).

Miha Zarabec je k zmagi prispeval dva gola. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Izbranci domačega trenerja Alema Toskića so se hitro pobrali in v 17. minuti po zadetku Mitje Janca izenačili na 9:9. Večji del prvega polčasa so bili povsem enakovredni poljskim podprvakom, na veliki odmor pa so se odpravili s primanjkljajem dveh golov (13:15).

Rokometaši iz mesta grofov so v uvodnih minutah druge polovice tekme zaigrali zmedeno. V 34. minuti so prvič na dvoboju zaostali za tri gole (14:17), štiri minute kasneje pa -4 (17:21). Toskićeva minuta odmora v 42. minuti sprva ni predramila njegove mlade ekipe, igralci poljske ekipe so jim minuto kasneje ušli za pet zadetkov (18:23).

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Celjani so se v zadnjih petnajstih minutah trudili po svojih najboljših močeh, po delnem izidu 3:0 so se jim v 46. minuti po zadetku Tima Cokana približali na dva gola (21:23).

V 50. minuti je njihov zaostanek še naprej znašal dva gola (23:25), popolnega preobrata pa niso uprizorili. Poljaki so jih v prelomnih trenutkih dvoboja držali na varni razdalji od treh do petih golov, na koncu so tudi osvojili dvorano Zlatorog in Celjane drugič v sezoni premagali z izidom 30:25.

V celjski ekipi je bil na današnji tekmi najučinkovitejši Mitja Janc z osmimi goli, Ante Ivanković je dosegel šest zadetkov.

Aleks Vlah (levo) je ob zmagi Aalborga trikrat zadel, Mikkel Hansen šestkrat. Foto: Guliverimage

Aalborg začasno na vrh

Aalborg je zanesljivo premagal Kolstad in vsaj začasno skočil na prvo mesto skupine A, Aleks Vlah je k zmagi prispeval tri gole. Rokometaši Zagreba so do tretje zmage prišli doma proti Szegedu. Aleks Kavčič in Matic Suholežnik se ob zmagi nista vpisala med strelce, Aljaž Panjtar pa ni branil za Zagreb. Prvi strelec poražencev je bil s petimi zadetki Borut Mačkovšek, Dean Bombač in Matej Gaber sta zadela po enkrat.