Želja po prvih točkah je velika: Omejiti svoje napake in odigrati borbeno obrambo

"Wisla je zelo kakovostna, z njo pa se lahko kosamo. Prva medsebojna tekma v Plocku je za naš prišla v težkem obdobju, ko smo imeli kar nekaj poškodovanih igralcev. Tam smo izgubili tekmo v prvih 15 minutah, potem smo do konca tekme ohranjali enako razliko. V sredo moramo biti 'pravi' in popraviti napake s prve tekme. Njihova ekipa je bolj izkušena od naše, zato bo še kako pomembno, da omejimo svoje napake in odigramo borbeno v obrambi. V sredo želimo osvojiti prve točke v tej sezoni," je na zadnjem medijskem dogodkum pred sredino tekmo odločno dejal trener pivovarjev Alem Toskić.

Wisla iz Plocka, kjer igra tudi slovenski reprezentančni srednji zunanji igralec Miha Zarabec, je trenutno predzadnja ekipa v skupini B. Z izjemo zmage nad slovenskim prvakom je izgubila vse dosedanje dvoboje proti Veszpremu, Portu, Montpellieru, Barceloni, GOG Gudmeju in Magdeburgu

Ni lahkih tekem

"Po poškodbi Žige Mlakarja sem dobil večjo vlogo v ekipi, ki jo skušam dobro izkoristiti. V tej sezoni prvič igram v ligi prvakov, na vsaki tekmi dobivam več izkušenj. V ligi prvakov ni lahkih tekem in vedno moramo dati svoj maksimum. V sredo se bomo borili in naredili vse, da pridemo do prvih točk v tej evropski sezoni," je dodal Grega Krečič.

"Liga prvakov je nagrada za ves vloženi trud in vsaka tekma je nekaj posebnega. Na Poljskem nismo bili pravi, a v sredo je nova priložnost, ki jo želimo izkoristiti. Odigrati bomo morali precej bolje kot na Poljskem. Dobro se pripravljamo na sredino tekmo. Imamo še dva dni, ki ju bomo izkoristili za trening. Dali bomo vse od sebe in se borili do zadnje kaplje znoja. Naše privržence pozivam, da pridejo v Zlatorog in nam pomagajo do zmage," je dodal Luka Perić.

V skupini B sta Barcelona in Veszprem na osmih tekmah zbrala po 14 točk, Magdeburg jih ima 12, Montpellier in GOG Gudme po osem, Porto šest, Wisla dve, Celje PL pa je brez njih. Pari devetega kroga so GOG Gudme - Porto, Veszprem - Barcelona in Magdeburg - Montpellier.