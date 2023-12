Branilke naslova proti slovenskim sosedam

Tretji dan svetovnega rokometnega prvenstva za ženske bodo drugo zmago na tekmovanju lovile branilke naslova Norvežanke, ki se bodo merile z Avstrijkami. Tudi slovenske sosede so v prvem krogu zmagale. Bronaste z zadnjega prvenstva Danke bodo prvenstvo odprle proti Srbiji, četrte Španke pa bodo drugo zmago iskale proti Kazahstanu. Prvenstvo začenjajo tudi sogostiteljice Danke in Švedinje, prav tako bodo prvič na delu Hrvatice. Slovenke druga tekma čaka v soboto ob 15.30 proti Angoli, ki je v četrtek namučila aktualne podprvakinje Francozinje.

Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh osmih skupin se bodo prebile v drugi del tekmovanja, ki bo med 6. in 11. decembrom v Göteborgu, Trondheimu, Herningu in Frederikshavnu. Četrtfinalne tekme bodo med 11. in 13. decembrom v Trondheimu in Herningu, najpomembnejše tekme pa bo med 15. in 17. decembrom gostila dvorana v Herningu, ki sprejme 15 tisoč gledalcev.

Četrtouvrščene izbrane vrste v skupinskem delu bodo nastopile v tako imenovanem predsedniškem pokalu za uvrstitev od 25. do 32. mesta, vse tekme bodo med 6. in 13. decembrom v Frederikshavnu.

Slovenija se v prvem delu tekmovanja v norveškem Stavangerju med 30. novembrom in 4. decembrom meri z Islandijo, Angolo in Francijo. Varovanke Dragana Adžića so prvenstvo odprle s četrtkovo zmago nad Islandijo (30:24), naslednja tekma jih čaka v soboto proti Angoli.

SP v rokometu (Ž), 3. dan:

Petek, 1. december:

Lestvice:

