Slovenke strle tudi trd angolski oreh

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je po četrtkovi uvodni tekmi svetovnega prvenstva na Danskem, Norveškem in Švedskem ter zmagi nad Islandijo danes premagala še veliko bolj kakovostno Angolo. Dvoboj v norveškem Stavangerju je četa Dragana Adžića dobila s 30:24 in si že zagotovila napredovanje v glavni del tekmovanja. Na prvenstvo je prišla tudi nepogrešljiva Ana Gros. Danes je svoje kolegice že spremljala s klopi, zaigrala pa bo najverjetneje šele v drugem delu prvenstva.

Izbranke Dragana Adžića so na uvodni tekmi izpolnile prvi zastavljeni cilj, Islandijo so premagale s 30:24, vknjižile prvi par točk in s tem naredile prvi korak proti drugemu delu tekmovanja, kamor bodo napredovale najboljše tri izmed štirih sodelujočih reprezentanc v skupini D. Danes so z zmago nad Angolo napredovanje že potrdile.

Angolke, ki so v prvem krogu pošteno namučile olimpijske prvakinje Francozinje, so se v začetku prvega polčasa dobro kosale s slovenskimi rokometašicami, nato pa so se Slovenke razigrale, v 28. minuti vodile že s + 6 (14:8), po tridesetih minutah igre pa na odmor odšle s tremi goli prednosti (14:11). V drugem polčasu so Angolke hitro spet ujele četo Dragana Adžića, celo povedle, a so se naposled Slovenke spet zbrale, prevzele vajeti igre in na koncu slavile celo z nekoliko presenetljivo visoko razliko 30:24.

Alja Varagić je bila s petimi goli najboljša strelka slovenske reprezentance, po štiri gole sta pomembni zmagi prispevali Ana Abina in Nataša Ljepoja, tri pa Tamara Mavsar. Amra Pandžić, ki je v igro vstopila v kritičnih trenutkih drugega polčasa, je osem obramb zbrala ob 50-odstotni učinkovitosti. Najboljša strelka Angole je bila Isabel Evelize Wangimba Guialo s šestimi zadetki.

To je resnično velika zmaga!

"Glede na končni rezultat bi lahko kdo rekel, da je bila tekma lahka, a temu nikakor ni tako. Napeta je bila vse do konca. S soigralkami smo bile pripravljene na borbo skozi vseh 60 minut, saj so Angolke telesno resnično močne tekmice. Niso se predajale do zadnje sekunde. A tudi me ne! Na koncu je tekmo morda odločil kanček več izkušenj, želje in sreče," je po tekmi za Rokometno zvezo Slovenije povedala presrečna Amra Pandžić, ki v odsotnosti Ane Gros nosi tudi slovenski kapetanski trak.

"Za nami je resnično zahtevna tekma. Izjemno sem ponosna na ekipo, da smo si uspele priigrati novi dve točki," je dodala Ema Marković, ki je za slovensko reprezentanco prispevala prva zadetka na velikih tekmovanjih.

"Tekma proti izvrstnim tekmicam je bila fenomenalna. Angolke so že udeleženke naslednjih olimpijskih iger, v prvem krogu pa ni manjkalo veliko, da bi favoriziranim Francozinjam odščipnile vsaj točko. Zavedali smo se, kaj nas čaka. Izjemno sem ponosen na igralke, ki so pokazale izjemno energijo. To je resnično velika zmaga. Angolke nastopajo v verjetno najmočnejši zasedbi v zadnjih letih, a tudi reprezentanca Slovenije je vse močnejša in bolj nevarna za vsake tekmice. Sedaj se že obračamo k tekmi proti Franciji. Naredili bomo vse, da odigramo precej bolje kot na zadnji medsebojni tekmi," ponosa po drugem paru točk ni skrival selektor Dragan Adžić.

Slovenke se bodo v ponedeljek ob 21. uri pomerile še s Francijo.

Napreduje trojica

Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh osmih skupin se bodo prebile v drugi del tekmovanja, ki bo med 6. in 11. decembrom v Göteborgu, Trondheimu, Herningu in Frederikshavnu. Četrtfinalne tekme bodo med 11. in 13. decembrom v Trondheimu in Herningu, najpomembnejše tekme pa bo med 15. in 17. decembrom gostila dvorana v Herningu, ki sprejme 15 tisoč gledalcev.

Četrtouvrščene izbrane vrste v skupinskem delu bodo nastopile v tako imenovanem predsedniškem pokalu za uvrstitev od 25. do 32. mesta, vse tekme bodo med 6. in 13. decembrom v Frederikshavnu.

Slovenijo v ponedeljek ob 21. uri čaka še tekma s Francijo. V drugi del tekmovanja se bodo uvrstile najboljše tri reprezentance in se nato v Trondheimu križale z najboljšimi tremi iz skupine C. V njej nastopajo Norveška, Južna Koreja, Avstrija in Grenlandija.

