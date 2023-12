Minimalen poraz s Francijo, Slovenke naprej z dvema točkama

Slovenska ženska rokometna reprezentanca si je po zmagah nad Islandijo in Angolo že zagotovila nastop v drugem delu svetovnega prvenstva na Danskem, Norveškem in Švedskem. V Stavangerju so v zadnjem krogu skupine D igrale še s Francijo in izgubile s 27:31. Čeprav so večji del drugega polčasa zaostajale za pet golov, so nepopustljivo igrale vse do konca. Tako bodo naprej prenesle dve točki (Francozinje štiri).

Slovenija se bo v drugem delu tekmovanja med šestim in 10. decembrom v Trondheimu pomerila z Južno Korejo, Norveško in Avstrijo. Drugi del bo začela z dvema točkama, tako kot Avstrija. Norveška in Francija prenašata štiri točke, Angola, ki je popoldne s 26:26 igrala z Islandijo, in Južna Koreja pa nobene. V četrtfinale se bosta uvrstili najboljši reprezentanci iz skupine II.

Izbranke Dragana Adžića bodo v Trondheimu skušale zbrati čim več točk in si tako zagotoviti nastop na enem od treh kvalifikacijskih turnirjev za poletne olimpijske igre prihodnje leto v Parizu. Nastop v francoski prestolnici, kjer bo nastopilo 12 reprezentanc, so si že izborile Francija, Norveška, Angola, Južna Koreja in Brazilija.

Tjaša Stanko Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenke so uvodoma povedle s 3:2, nato pa so rezultatski nadzor na igrišču prevzele zadnje olimpijske prvakinje iz leta 2021, dvakratne svetovne prvakinje s turnirjev na Hrvaškem 2003 in v Nemčiji 2017 ter evropske prvakinje iz Francije 2018. Francozinje so večino svojih golov dosegle po bliskovitih nasprotnih napadih, v tem segmentu igre jim Adžićeve izbranke niso bile kos. Veliko večje težave jim je povzročala postavljena obramba Slovenk, nanjo mnogokrat niso našle ustreznih odgovorov, zavoljo tega slovenski zaostanek v prvi polovici tekme ni znašal več kot širi gole (10:14, 11:15), na polčasu le dva (15:17).

Slovenke so tudi v drugem polčasu z dolgimi in preudarnimi napadi skušala "omrtvičiti" igro Francozinj. V nekaterih obdobjih so bile uspešne, v nekaterih ne, z bojevito in srčno predstavo pa so se povsem dostojno kosale z atletsko izjemno sposobni Francozinjami, ki so med tekmo največ vodile za pet golov.

Po hrabri borbi so naša dekleta morala priznati premoč olimpijskim prvakinjam. V drugi del svetovnega prvenstva z 2. mesta v skupini D in dvema izjemno pomembnima točkama.✌🇸🇮#miSlovenci#aimtoexcite #DENNORSWE2023 pic.twitter.com/1NhUTht53X — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) December 4, 2023

Za Slovenijo je v Stavangerju na tekmi S Francijo prvič zaigrala Ana Gros. Najboljša strelka v zgodovini reprezentančnega rokometa je bila mesec dni izven tekmovalnega pogona zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice. Dosegla je pet golov. V slovenski reprezentanci je bila najbolj učinkovita Tjaša Stanko s sedmimi zadetki, Alja Varagić in Nataša Ljepoja sta dosegli po tri gole.

