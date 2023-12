Slovenski selektor verjame v uspešno nadaljevanje zgodbe

Na letošnjem svetovnem prvenstvu na Danskem, Norveškem in Švedskem je slovenska ženska rokometna reprezentanca z odliko zaključila prvi del tekmovanja. S tekmovanjem bo nadaljevala to sredo, ko se bo ob 15.30 pomerila z Južno Korejo.

Slovenske rokometašice so v skupini D na SP premagale Islandijo (30:24) in Angolo (30:24), v ponedeljek pa za konec prvega dela tekmovanja v Stavangerju izgubile proti Franciji (27:31). S tem so v drugi del tekmovanja odnesle dve točki, Francija pa štiri. V skupini II se bodo pomerile proti Južni Koreji, Norveški in Avstriji, ki so v skupini C prav tako nastopale v Stavangerju. Norvežanke so v drugi del odnesle štiri točke, Avstrijke dve, Korejke pa bodo tako kot Angolke drugi del začele brez točk.

Po dvoboju z Južno Korejo se bodo varovanke črnogorskega stratega na slovenski klopi v petek pomerile proti Norvežankam (20.30), v nedeljo pa še proti Avstrijkam (18.00). "Na srečo nimamo težav s poškodbami. Vse igralke so na tekmah prikazale visoko motiviranost in največ, česar so sposobne. Verjamem, da smo tudi v drugem delu sposobni igrati na takšni ravni, kot je bilo to v Stavangerju," je ob selitvi z juga v srednjo Norveško dejal selektor Adžić.

"Južna Koreja je ena izmed vrhunskih neevropskih reprezentanc, ki ima za seboj že številne izkušnje z največjih tekmovanj. Njihova igra je nekoliko netipična. Verjamem, da bomo mi, tako kot do sedaj, na tekmi osredotočeni in napravili še dodaten korak proti našemu cilju," je še dodal 53-letni Črnogorec na slovenski klopi.

"Čakajo nas nove zahtevne tekmice, ki jih nikakor ne gre podcenjevati. V igro bo treba iti z vsemi močmi. V napadu bomo morale nekoliko paziti, da ne napravimo toliko tehničnih napak, v obrambi pa strniti vrste in se držati dogovorov. Manjkati ne bo smelo niti borbenosti," je recept proti Južni Koreji razkrila Maja Svetik.

Boj za olimpijski kvalifikacijski turnir

V četrtfinale bosta napredovali najboljši reprezentanci skupine II, za preostale pa bo svetovnega prvenstva konec. Slovenske rokometašice bodo v Trondheimu skušale zbrati čim več točk in si tako zagotoviti nastop na enem od treh kvalifikacijskih turnirjev za poletne olimpijske igre prihodnje leto v Parizu.

Nastop v francoski prestolnici, kjer bo nastopilo 12 reprezentanc, so si že izborile Francija, Norveška, Angola, Južna Koreja in Brazilija. Vsi trije kvalifikacijski turnirji bodo na sporedu med 11. in 14. aprilom prihodnje leto. Na njih so se že uvrstile reprezentance Argentine, Kameruna in Japonske, prostih je še devet mest.

