Slovenke z zanesljivo zmago potrdile zgodovinski uspeh

Slovenke so za konec opravile še z Avstrijo, so si pa že pred tekmo zagotovile mesto v kvalifikacijah za OI. Foto: Rokometna zveza Slovenije

Tekma s severnimi sosedami je bila za izbranke Dragana Adžića zadnja na svetovnem prvenstvu na Danskem, Norveškem in Švedskem. Slovenija je po petkovem porazu proti Norveški izgubila tudi teoretične možnosti za preboj v četrtfinale. Norveška in Francija sta v tej skupini v vodstvu z osmimi točkami in bosta v večernem obračunu odločali o prvem mestu. Slovenija je SP končala s šestimi točkami in na tretjem mestu v skupini, Angola je po današnji zmagi nad Južno Korejo (33:31) pri štirih točkah, Avstrija je ostala pri dveh, Južna Koreja pa je ta del končala brez točke.

Slovenke so proti Avstriji hitro zagospodarile na igrišču, po nekaj napakah Avstrijk je Barbara Lazović v 6. minuti z devetih metrov zadela za vodstvo s 4:1. A sledil je manjši padec v igri Slovenk, ki so po vrsti zapravljale velike priložnosti, Avstrija pa se je na račun teh približala na 4:5. Zatem je zasedba Dragana Adžića zopet zaigrala bolj zbrano, prednost Slovenk pa je znova hitro narastla. Kljub temu da slovenske rokometašice niso kazale najbolj blesteče predstave, pa so bile ves čas vsaj korak pred tekmicami. Na odmor so se podale s prednostjo 19:14. Tamara Mavsar je v prvem polčasu dosegla šest zadetkov, Barbara Lazović je dodala štiri.

Tudi nadaljevanje je bilo podobno, Slovenke so večji del drugega polčasa nadzorovale položaj. Le nekaj minut je bilo bolj nezbranih, takrat so Avstrijke prišle do le 25:28, a končnica je spet pripadla Sloveniji, tako da zmaga ni bila ogrožena, na koncu je bil izid 32:27. Strelsko se je danes najbolj izkazala Tamara Mavsar z 11 goli, Tjaša Stanko jih je dodala pet.

Slovenske rokometašice so do današnje tekme v dosedanjem delu zaključnega turnirja premagale tekmice iz Angole, Islandije in Južne Koreje ter izgubile proti Francozinjam in Norvežankam.

Zgodovinska uvrstitev na kvalifikacije za OI

Današnja tekma je poleg prestiža prinašala še možnost dodatnih kvalifikacij za OI. Po poti s tega SP bi tretjeuvrščene reprezentance iz vseh štirih skupin v drugem delu tekmovanja naskakovale deveto mesto, ki prinaša nastop na enem od treh kvalifikacijskih turnirjev za poletne olimpijske igre prihodnje leto v Parizu. A to breme je že pred tekmo padlo z ramen slovenskih rokometašic, saj so si te kvalifikacije že zagotovile na račun lanskega osmega mesta na EP zaradi razpleta preostalih tekem na letošnjem SP, ki je Evropi ponudil možnost dveh dodatnih mest.

Še vedno pa obstaja tudi možnost, da si Slovenija mesto v kvalifikacijah za olimpijske igre zagotovi tudi preko svetovnega prvenstva (druge tekmice v kvalifikacijah). Več bo znanega po zaključku drugega dela tekmovanja.

