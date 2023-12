Za Slovenke bo to tekma prvenstva

Slovenske rokometašice so nastope v Skandinaviji začele z zmagama proti Islandiji in Angoli, na zadnji tekmi skupine prvega dela pa klonile proti Francozinjam. Po selitvi iz Stavangerja v Trondheim so ugnale še Južno Korejo, s petkovim porazu proti aktualnim svetovnim in evropskim prvakinjam Norvežankam pa so ostale brez možnosti za napredovanje v četrtfinale, kamor bodo poleg slednjih napredovale še Francozinje.

Kljub temu zadnja tekma ne bo nepomembna. Slovenke se bodo z Avstrijkami pomerile za končno tretje mesto v skupini 2, ki bo izrednega pomena v boju za končno razvrstitev. Tretjeuvrščene reprezentance vseh štirih skupin drugega dela bodo namreč glede na število osvojenih točk ter razlike med danimi in prejetimi zadetki na koncu razporejene od 9. do 12. mesta, po četrtfinalnih vstopnicah za Francijo (gostiteljica olimpijskih iger) in Norveško (evropska prvakinja) pa je jasno, da s svetovnega prvenstva na enega izmed kvalifikacijskih turnirjev za olimpijske igre vodi tudi deveto mesto.

"Po tekmi z Norveško smo se takoj začeli ozirati proti naslednjim tekmicam, Avstrijkam. Še enkrat smo poudarili, da je to naša tekma prvenstva. Do tekme z Norveško smo pokazali veliko dobrih, pozitivnih stvari. K njim se moramo vrniti, se do obračuna z Avstrijo regenerirati in prvenstvo zaključiti z zmago," je pred tekmo jasen slovenski selektor Dragan Adžić, ki o zadnjih tekmicah dodaja: "Avstrijke imajo zelo izkušenega trenerja in šest mladih, a precej kakovostnih zunanjih igralk. Njihov učinek je sicer na dosedanjih tekmah prvenstva nihal, a proti določenim ekipam, na primer proti Južni Koreji, so pokazale, da imajo potencial. Zagotovo nas čaka zahtevno delo."

Verjame, da imajo še dovolj moči

"Verjamem, da bomo s soigralkami zbrale dovolj moči še za zadnjo tekmo. Avstrija je na dosedanjih tekmah pokazala, da zna igrati rokomet in ima izredno uspešno ekipo v napadu. A za njimi je dovolj tekem, da se s pomočjo posnetkov lahko mi na to kakovostno pripravimo. Verjamem v ekipo in zmago," pa je odločna Tjaša Stanko.

"Avstrija je reprezentanca, ki je v vzponu. Na tekmah ima dobro rotacijo igralk. Morale bomo prikazati našo pravo igro v obrambi, z dodatkom dosedanje energije pa verjamem, da bosta točki naši," pa recept razkriva najstarejša članica slovenske reprezentance, Barbara Lazović.

Prostih je še devet mest

S svetovnega prvenstva bo v olimpijske kvalifikacije potovalo šest ekip, ki predhodno še ne bodo imele zagotovljenega mesta v kvalifikacijah ali na sklepnem olimpijskem turnirju. V kvalifikacije so že uvrščene Argentina, Kamerun in Japonska, medtem ko vozovnico za Pariz imajo Francija, Norveška, Angola, Južna Koreja in Brazilija. Direktna pot v francosko prestolnico čaka tudi nove svetovne prvakinje. V kolikor bo to postala katera izmed ekip, ki tam že ima zagotovljeno mesto, bo njihov položaj prevzela naslednja najvišje uvrščena reprezentanca.

V kvalifikacijah za olimpijske igre bo sicer nastopilo 12 ekip. Skupno je tako prostih še devet mest. Zadnja tri bodo zapolnjena glede na razplet letošnjega svetovnega prvenstva. Prvakinje bodo svojemu kontinentu prinesle dve dodatni mesti v kvalifikacijah, najvišje uvrščena ekipa drugega kontinenta pa eno. Gledano skozi evropsko prizmo se bodo v primeru zagotovitve dodatnih mest v kvalifikacijah ta delila glede na uspešnost na lanskoletnem evropskem prvenstvu, na katerem so Slovenke osvojile osmo mesto. Pred njimi so v čakalnici Danke, Črnogorke, Švedinje, Nizozemke in Nemke, ki si mesto lahko predhodno priborijo že z letošnjim svetovnim prvenstvom.

