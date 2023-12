"Nesporno je, da je Norveška favoritinja. Po do zdaj prikazani igri je v odlični pripravljenosti. Za nas bo to dober preizkus, na katerem se bomo poskušali prikazati v čim boljši luči. Verjamem, da se bomo do petka sestavili in pred polnimi tribunami tekmicam dobro uprli ter uživali v tem rokometnem prazniku," pred odločilno tekmo za napredovanje v četrtfinale, ki bo v petek ob 20.30 v Trondheimu, pravi selektor slovenskih rokometašic Dragan Adžić.

Slovenske rokometašice so nastope med svetovno elito začele z dvema zmagama - s 30:24 so najprej premagale Islandke, nato pa še Angolke - in porazom proti aktualnim olimpijskim prvakinjam Francozinjam (27:31). V drugi del so napredovale z dvema točkama in za uvod z 31:27 premagale Južno Korejo.

Druga tekma drugega dela jih čaka v petek ob 20.30, ko jim bodo nasproti stale branilke naslova in gostiteljice Norvežanke. Skandinavke, ki so tudi evropske prvakinje, so za zdaj še neporažene in s šestimi točkami vodilne v skupini. Šest točk imajo tudi Francozinje, medtem ko so varovanke Dragana Adžića pri štirih točkah, tako da bo petkova večerna tekma najbrž odločilna v boju za napredovanje. V četrtfinale namreč napredujeta le dve najboljši reprezentanci skupine.

"V jutru na dan tekme bomo vedeli, ali nam bodo lahko pomagale proti Norveški," za tri reprezentantke pravi selektor Dragan Adžić. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Pri dekletih je prisotne nekaj utrujenosti, manjše težave pa imajo Tjaša Stanko, Ana Abina in Alja Varagić. V jutru na dan tekme bomo vedeli, ali nam bodo lahko pomagale proti Norveški," je o stanju v slovenski reprezentanci v izjavi za krovno zvezo dejal selektor, ki tako še ne ve, na kakšno zasedbo bo proti papirnatim favoritinjam lahko računal.

Slovenke so se z Norvežankami zadnjič merile lani na domačem evropskem prvenstvu in izgubile za tri gole. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Verjamem, da se bomo do petka sestavili in uživali v tem rokometnem prazniku"

Slovenke so se z Norveško zadnjič pomerile lani na domačem evropskem prvenstvu in po hudem boju izgubile s 23:26.

"Norveška je sogostiteljica letošnjega tekmovanja. V primerjavi z lansko ekipo, ki je osvojila evropski naslov, so v njeni zasedbi tri dodatne izjemne igralke - Kari Brattset Dale, najkoristnejša igralka svetovnega prvenstva 2021 v Španiji, vrhunsko levo krilo Camilla Herrem ter zunanja igralka Ingvild Bakkerud, ki se je izkazala v Ikastu in si tako utrdila mesto v reprezentanci. Nesporno je, da je Norveška favoritinja. Po do zdaj prikazani igri je v odlični pripravljenosti. Za nas bo to dober preizkus, na katerem se bomo poskušali prikazati v čim boljši luči. Verjamem, da se bomo do petka sestavili in se pred polnimi tribunami tekmicam dobro uprli ter uživali v tem rokometnem prazniku," upa Adžić.

"Nimamo česa izgubiti, lahko le veliko pridobimo. Zaradi tega se lahko na tekmo podamo sproščeno." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Nimamo česa izgubiti"

"Nimamo česa izgubiti, lahko le veliko pridobimo. Zaradi tega se lahko na tekmo podamo sproščeno. Smo motivirane in osredotočene na svoje naloge. Upamo na pozitiven razplet," pa je pred tekmo dejala levokrilna rokometašica Maja Svetik.

Obračun v Trondheimu se bo začel ob 20.30. Po petkovem srečanju bodo Slovenke zadnjo tekmo drugega dela svetovnega prvenstva odigrale v nedeljo, ko se bodo ob 18. uri pomerile še z Avstrijo.

Lestvice:

