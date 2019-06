Ni denarja, ni nastopanja v 1. A ligi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finančna sredstva ljubljanskega kluba so prenizka za sodelovanje v najkakovostnejši slovenski ženski rokometni ligi. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Iz ženskega rokometnega kluba Olimpija so sporočili, da so se odpovedali sodelovanju v 1. A DRL za ženske za naslednjo sezono. Ljubljančanke so si nastop zagotovile kot prva ekipa 1. B DRL v zadnji sezoni, a igranje v prvi ligi zahteva višja denarna sredstva, kot jih ima klub na voljo.