Vujovića varovanci presenetili, v Latvijo optimistični

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo v Latvijo odšla s 16 igralci, tam pa se bo ekipi pridružil še Miha Zarabec. Iz moštva so izpadli Jaka Malus, Gašper Marguč, Aljaž Panjtar, Tilen Kodrin in Vid Kavtičnik. Predzadnja tekma kvalifikacij v skupini 4 za slovenske fante, bo na sporedu v sredo, 12. junija, ob 19.40 v Valmieri.

Kot so danes sporočili iz Rokometne zveze Slovenije ima Kavtičnik še vedno nekaj manjših težav s poškodbo. Nejc Cehte, ki ga je Veselin Vujović uvrstil na širši seznam, se bo ekipi pridružil pred tekmo z Estonijo. Ta bo na sporedu 16. junija, ob 18. uri v Areni Bonifika v Kopru.

"Dainis Kristopans v zadnjih mesecih igra v res odlični formi, a mislim, da bi bila napaka, če bi se osredotočili le na njega, navsezadnje ni niti najboljši strelec Latvije v teh kvalifikacijah. Latvijci imajo kvalitetno ekipo in zaustaviti jih bomo morali kot celoto. Zavedamo se pomembnosti zadnjih dveh tekem in smo zelo motivirani. Dali bomo vse od sebe da zmagamo na preostalih dveh tekmah, nato pa bo čas za počitnice," je povedal Jure Dolenec.

"Srečanje z Latvijo pričakujemo polni optimizma in spoštovanja do nasprotnika, ki si še ni zagotovil vstopnice za nastop na evropskem prvenstvu in ima zato še večji motiv za zmago." Foto: Vid Ponikvar

Zadovoljen s formo in pristopom

Veselin Vujović, selektor Slovenije, pa je dejal: "Na pripravah smo zdaj v skoraj popolni postavi, čakamo še Miho Zarabca, ki se nam bo pridružil v Latviji, in Nejca Cehteta, ki pride na priprave pred tekmo z Estonijo. Zelo zadovoljen sem s formo igralcev in pristopom. V tem pogledu so me igralci celo malo presenetili in vesel sem, da je tako. Srečanje z Latvijo pričakujemo polni optimizma in spoštovanja do nasprotnika, ki si še ni zagotovil vstopnice za nastop na evropskem prvenstvu in ima zato še večji motiv za zmago. Ne glede na to se zavedamo lastne kvalitete in gremo v Valmiero po novi dve točki."

Slovenci so v okrnjeni zasedbi v soboto na pripravljalni tekmi visoko odpravili Avstrijce, ki jih vodi nekdanji reprezentant Aleš Pajovič.

Slovenska reprezentanca za tekmo z Latvijo: Vratarja: Urh Kastelic, Rok Zaponšek

Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek, Matej Gaber, Matic Suholežnik

Levo krilo: Darko Cingesar, Matic Verdinek

Levi zunanji: Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Aleksander Špende, Aleks Vlah

Desno krilo: Blaž Janc, Mario Šoštarič

Desni zunanji: Žiga Mlakar, Jure Dolenec

Srednji zunanji: Rok Ovniček, Miha Zarabec

Kvalifikacije za EP 2020, skupina 4 Sreda, 12. junij, Valmiera

19.40 Latvija – Slovenija Nedelja, 16. junij, Koper

18.00 Slovenija - Estonija Lestvica

1. Slovenija 4 tekme - 8 točk

2. Latvija 4 -6

3. Nizozemska 4 - 2

4. Estonija 4 - 0

Preberite še: