Veselina Vujovića zanima le ena stvar

Selektor slovenske rokometne reprezentance Veselin Vujović je danes v Zrečah zbral 13 varovancev, preostali se bodo pridružili naknadno. V prihodnjih dneh jih čakajo pripravljalna tekma z Avstrijo in kvalifikacijska obračuna za evropsko prvenstvo 2020 z Latvijo in Estonijo.

Slovensko izbrano vrsto, ki se ji bodo v prihodnjih dneh pridružili tisti, ki so pretekli konec tedna igrali na zaključnem turnirju četverice v ligi prvakov, in rokometaši, ki si kruh služijo v Nemčiji in Franciji, že po treh dneh treningov v Zrečah čaka ekipo prijateljska tekma v Cerkljah na Gorenjskem

Nasprotnik bo reprezentanca Avstrije, ki jo vodi nekdanji slovenski reprezentant Aleš Pajovič, prihodnji teden pa Slovence čakata kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2020. V sredo bodo gostovali v Latviji (Valmiera), zadnjo tekmo kvalifikacij pa bodo odigrali v nedeljo, 16. junija, ko bodo v Areni Bonifika v Kopru gostili Estonijo. Vujovićeva zasedba je po štirih tekmah s štirimi zmagami na prvem mestu skupine 4.

Verjame v boljše izhodišče pred žrebom za EP

"Mislim, da je bil Dainis Krištopans najboljši posameznik zaključnega turnirja lige prvakov v Kölnu in zelo težko ga bo zaustaviti. Jasno pa bomo z resnim pristopom to poskušali narediti, saj smo se prav zato zbrali na teh pripravah. Verjamem, da si z dobro igro lahko zagotovimo boljše izhodišče pred žrebom za evropsko prvenstvo, in to je edino, kar nas zanima," pred obračunom z Latvijci pravi Vujović.

Ta je na predstavitvi igralcev za zadnji kvalifikacijski tekmi napovedal, da bo v Latviji nastopil s svojimi najboljšimi možmi, v primeru zmage pa bo na drugem obračunu proti Estoniji priložnost ponudil reprezentančno manj izkušenim.

"Priznam, da sem bil ob vpoklicu v izbrano vrsto malo presenečen, ampak s tem so se mi izpolnile sanje in v veliko čast je, da sem del reprezentance. Konkurenca med vratnicama je, jasno, zelo močna, zato bom na vsakem treningu pokazal vse, kar znam, in če se mi ponudi priložnost tudi na tekmi, jo bom zagrabil z obema rokama. Sem pa zelo vesel, da spet vidim fante, ki jih že dolgo nisem, in da se imam priložnost spoznati s preostalimi," ob začetku priprav pravi novinec v reprezentanci, vratar Aljaž Panjtar.

Kvalifikacije za EP 2020, skupina 4 Sreda, 12. junij, Valmiera

19.40 Latvija – Slovenija Nedelja, 16. junij, Koper

18.00 Slovenija - Estonija Lestvica

1. Slovenija 4 tekme - 8 točk

2. Latvija 4 -6

3. Nizozemska 4 - 2

4. Estonija 4 - 0

Seznam povabljenih rokometašev za zadnji dve kvalifikacijski tekmi



Vratarji: Aljaž Panjtar (Celje Pivovarna Laško), Urh Kastelic (Zagreb) in Rok Zaponšek (Csurgoi).



Krilni igralci: Darko Cingesar (Aix-en-Provence), Blaž Janc (Vive Kielce), Tilen Kodrin (Celje Pivovarna Laško), Gašper Marguč (Veszprem), Mario Šoštarič (Pick Szeged) in Matic Verdinek (Gorenje Velenje).



Zunanji igralci: Nejc Cehte (Hannover), Jure Dolenec (Barcelona), Nik Henigman (Pick Szeged), Vid Kavtičnik (Montpellier), Borut Mačkovšek (Veszprem), Jaka Malus, Rok Ovniček (oba Celje Pivovarna Laško), Žiga Mlakar (Wisla Plock), Aleksander Špende (Metalurg Skopje), Aleks Vlah (Zagreb) in Miha Zarabec (Kiel).



Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged) in Matic Suholežnik (Dunkerque).

