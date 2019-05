Slovenci po brezhiben konec, slovo bronastega s SP?

Pred slovensko rokometno reprezentanco je še zadnji cikel kvalifikacij v boju za evropsko prvenstvo leta 2020 na Norveškem in Švedskem ter v Avstriji. Slovenci so do zdaj zabeležili štiri gladke zmage in so se z zadnjo, ki so jo dosegli aprila v Celju, že uvrstili na turnir stare celine. Četa Veselina Vujovića bo tudi na zadnjih dveh tekmah proti Latviji in Estoniji nastopila v najmočnejši zasedbi in bo tako poskušala osvojiti še zadnje štiri točke ter si s tem priboriti nekaj dodatnih ugodnosti pred žrebom skupin za EP.

Slovenska moška rokometna reprezentanca se je po štirih zmagah - dvakrat je premagala Nizozemsko, po enkrat pa Latvijo in Estonijo - že uvrstila na evropsko prvenstvo, ki bo med 10. in 26. januarjem prihodnje leto v Avstriji ter na Norveškem in Švedskem. Slovenski rokometaši se bodo ponovno zbrali 5. junija v Zrečah, 8. junija pa se bodo Slovenci, predvsem zaradi tega, ker bo nekaj igralcev takrat že iz ritma tekem, na pripravljalnem obračunu pomerili z Avstrijo, ki jo vodi nekdanji slovenski reprezentant Aleš Pajović.

Seznam povabljenih rokometašev za zadnji dve kvalifikacijski tekmi



Vratarji: Aljaž Panjtar (Celje Pivovarna Laško), Urh Kastelic (Zagreb) in Rok Zaponšek (Csurgoi).



Krilni igralci: Darko Cingesar (Aix-en-Provence), Blaž Janc (Vive Kielce), Tilen Kodrin (Celje Pivovarna Laško), Gašper Marguč (Veszprem), Mario Šoštarič (Pick Szeged) in Matic Verdinek (Gorenje Velenje).



Zunanji igralci: Nejc Cehte (Hannover), Jure Dolenec (Barcelona), Nik Henigman (Pick Szeged), Vid Kavtičnik (Montpellier), Borut Mačkovšek (Veszprem), Jaka Malus, Rok Ovniček (oba Celje Pivovarna Laško), Žiga Mlakar (Wisla Plock), Aleksander Špende (Metalurg Skopje), Aleks Vlah (Zagreb) in Miha Zarabec (Kiel).



Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged) in Matic Suholežnik (Dunkerque).

"Do tega trenutka smo le mi in Nemci zbrali maksimalno številko točk in v tem slogu želimo tudi končati. Treba je ohraniti koncentracijo igralcev, da bodo vsi najboljši tudi v reprezentanci dali vse od sebe, tako kot počno v klubih. Želimo dobiti obe preostali tekmi v kvalifikacijah, saj nam to prinaša tudi nekaj ugodnosti v prihodnje. Razmišljal sem, da bi dal priložnost tudi mlajšim igralcem, a sem se na koncu odločil, da za te dve tekmi vpokličem najboljšo zasedbo," je na današnji novinarski konferenci povedal slovenski selektor Veselin Vujović.

Veselin Vujović je tudi za zadnji dve tekmi vpoklical najboljše igralce. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Cilj ostaja enak

Po štirih krogih je Slovenija zbrala osem, Latvija šest, Nizozemska dve, Estonija pa nič točk. Cilj varovancev Vujovića je dobiti vseh šest tekem, saj bo Slovenija v tem primeru med nosilci žreba za evropsko prvenstvo, ki bo 28. junija na Dunaju. Tudi zaradi tega razloga je črnogorski strokovnjak na priprave povabil vse najboljše slovenske rokometaše.

Poleg gostiteljev in Slovenije so si nastop na EP po štirih odigranih tekmah že zagotovile tudi reprezentance Španije, Nemčije in Hrvaške. "Če dobimo tekmo v Latviji, bom morda pred drugo tekmo v Kopru opravil nekaj menjav. Ne podcenjujem Estonije, a verjamem, da imajo vsi naši rokometaši določene kakovosti, da dobijo tudi zadnjo tekmo," pravi Vujović.

Dean Bombač bo odsoten zaradi zdravstvenih težav. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tudi v zadnjem ciklu se je na seznamu v primerjavi s prejšnjimi cikli zgodilo nekaj sprememb. Prvič se je na reprezentančni seznam uvrstil celjski vratar Aljaž Panjtar. "Tako kot vselej tudi tokrat ni šlo brez odpovedi. Največ težav smo imeli z vratarji. Klemen Ferlin še vedno ni nared za igro, Urban Lesjak bo zadnjo tekmo v nemški ligi odigral šele devetega junija, zato ne pride v poštev. Priložnost bodo dobili Panjtar (Celje Pivovarna Laško), Urh Kastelic (Zagreb) in Rok Zaponšek (Csurgoi)," je pojasnil Vujović.

Zaradi zdravstvenih težav bo odsoten Dean Bombač. "Na seznamu tudi ni Bombača, ki ima težave z dihanjem in bo po koncu sezone prestal operacijo nosu. Nekaj težav ima tudi Jure Dolenec, ki bo po koncu zaključnega turnirja četverice z Barcelono opravil rehabilitacijo kolena, ki naj bi odpravila njegove dolgotrajne težave s kolenom, in bo zato dobil nekaj več počitka," je povedal Črnogorec.

"Na svidenje in ne zbogom"

Še v tretjem kvalifikacijskem ciklu bo odsoten Marko Bezjak, ki je v preteklih dneh direktorju reprezentance Urošu Mohoriču povedal, da razmišlja tudi o koncu reprezentančne kariere. "Bezjak je direktorju sporočil, da je zelo utrujen in izmučen po dolgi sezoni ter odpovedal sodelovanje v reprezentanci. Na žalost razmišlja tudi o koncu reprezentančne kariere. Nisva se še slišala in res nočem te zgodbe končati na tak način. Zame je to zgolj na svidenje in ne zbogom. Počakali bomo, da si Marko odpočije, nato pa bomo skupaj sprejeli nadaljnje odločitve. V klubu po šestdeset minut igra na vsaki tekmi, pogosto ima težave tudi s poškodbami, zato njegovo odločitev popolnoma razumemo in spoštujemo," je razložil Vujović.

Je Marko Bezjak že odigral zadnjo tekmo v slovenskem dresu? Foto: Sportida

Slovenska reprezntanca se bo v sredo, 12. junija, v gosteh pomerila z drugouvrščeno Latvijo, štiri dni kasneje, 16. junija, pa bo v Kopru gostila zadnjeuvrščeno Estonijo.

Skupina 4 Sreda, 12. junij, ob 19.40:

Latvija - Slovenija



Nedelja, 16. junij, ob 18.00, Koper:

Slovenija - Estonija



Že odigrano: Nedelja, 28. oktober 2018:

Estonija : Slovenija 20:31 (11:16)

Cingesar 7, Bombač 6, Janc, Cehte in Zarabec po 3.



Sreda, 24. oktober 2018, Maribor:

Slovenija : Latvija 27:21 (14:7)

Janc in Šoštarič po 5, Dolenec, Zarabec in Bombač po 3. Drugi sklop kvalifikacij: Četrtek, 11. april:

Nizozemska : Slovenija 26:27 (12:11)

Boomhouwer 8, Jerry 6; Janc 9, Verdinek 4



Nedelja, 14. april, Celje:

Slovenija : Nizozemska 30:23 (16:11)

Zarabec 5, Poteko 4; Boomhouwer 6, Kooijman in Jerry po 4

