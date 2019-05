Krim potrdil naslov, Novomeščanke preskočile Ajdovke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bosta v državnem prvenstvu za ženske na sporedu zadnja dva obračuna v boju za naslov prvaka. Krim, ki si je že nekaj krogov nazaj priboril nov naslov prvakinj, je visoko ugnal Mlinotest in državno prvenstvo zaključil brez poraza, Krka pa je za gol dobila obračun z Žalčankami, ki so osvojile naslov državnih podprvakinj. Vroče je bilo v boju za tretje mesto, saj so Novomeščanke z novo zmago na tretjem mestu prehitele Mlinotest.