Ajdovke po drami skočile pred Krko

V 5. krogu državnega prvenstva lige za prvaka, kjer je borba o naslovu prvaka že odločena, so rokometašice Mlinotesta tesno s 26:25 odpravile Krko in jo prehitele na tretjem mestu. Srečanje med Krimom in Žalcem se bo odvilo v sredo. V ligi za obstanek so Velenjčanke v petek ugnale Ljubljano (30:28), rokometašice ekipe Z'dežele pa so visoko premagale Ptuj.