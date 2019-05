Nekdanji evropski podprvak je izpolnil obljubo

Rokometaši Gorenja Velenja so v nedeljo po šestnajstletni suši vendarle še drugič v zgodovini stopili na najvišjo stopničko pokalnega tekmovanja, potem, ko so v finalu v Novem mestu porazili Krko. Med najzaslužnejšimi za preporod in uspeh velenjskega kluba je zagotovo velenjski trener Zoran Jovičić, ki po koncu finala ni skrival zadovoljstva in ponosa na svoje rokometaše. 43-letni strokovnjak je že pred začetkom sezone obljubil, da bo velenjskemu klubu pomagal povrniti nekdanji sijaj.

Velenjska ekipa je pred začetkom letošnje sezone prestala številne spremembe. Ena izmed njih je bila tudi osvežitev na trenerskem stolčku, ki ga je s sklenjeno dveletno pogodbo zasedel nekdanji slovenski rokometaš Zoran Jovičić. "O ciljih je zdaj še prezgodaj govoriti, vsekakor pa se ne bomo zadovoljili s povprečjem in bomo v vseh tekmovanjih vsako tekmo skušali končati kot zmagovalci. Iz ekipe, ki jo bomo imeli na voljo, bom skušal izvleči največ, česar bo ta sposobna, ter z všečno igro velenjskemu klubu vrniti sijaj, ki ga je ta nekoč že imel," je pred začetkom sezone dejal 43-letni rokometni strokovnjak.

Velenjčani se veselijo velikega klubskega uspeha. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kar je obljubil, je Jovičić v nedeljo z ekipo Gorenja tudi izpolnil, ob pokalnem naslovu pa ni skrival navdušenja. "Naši predstavi bi dal oceno fantastično. Da bi mi deset mesecev nazaj nekdo dejal, da se bomo borili za pokalni naslov in drugo mesto v državnem prvenstvu, bi mu gladko rekel, da ni normalen. Vse to smo si zaslužili s trdim delom. V pokalu smo imeli opravka s samimi prvoligaškimi ekipami, imeli smo najtežjo pot do finala. Definitivno smo si ta pokal zaslužili. Mojim igralcem vse čestitke za to zmago, velike zasluge za to pa imajo tudi vsi moji sodelavci in navijači," je bil presrečen velenjski trener.

Preporod velenjskega rokometa

Zoran Jovičić je bil po koncu finala presrečen. Foto: Grega Valančič/Sportida Gorenje je pokalno pot začelo v šestnajstini finala, ko so ugnali Loko, v osmini finala so bili boljši od Hrastnika, v četrtfinalu pa so izločili še Koper. V finalu pred finalom so v soboto po 27 zaporednih neuspešnih poskusih le ugnali branilce naslova Celjane, v finalu pa so po trdem boju za pokalno lovoriko odpravili še Krko.

"Težko bi prestali bolj zahtevno pot. To so mladi igralci, noben izmed njih lani ni igral v kakšnem velikem klubu, noben ni opravljal vlogo nosilca igre. Matic Verdinek je bil drugo krilo, Darko Stojnić sploh ni pogledal parketa. Zdaj so to vsi nosilce igri. Do danes smo v tej sezoni naredili res dober posel in upam, da ga bomo naslednje leto še nadgradili," upa Jovičić, ki je pred prihodom v Velenje med drugim leta poskrbel tudi za preporod Kopra, ki ga je po hitrem postopku vrnil med prvoligaške ekipe.

Štiri tekme do konca sezone

V Tuzli rojeni nekdanji rokometaš je s Slovenijo leta 2004 osvojil tudi evropsko srebro, vloga trenerja v Gorenju pa je med njegovimi največjim izzivi v trenerski karieri. "Ko sem prišel v Velenje in v Rdeči dvorani videl zastavice, ki ponazarjajo zgodovinske dosežke našega kluba, sem si mislil, kako lepo bi bilo, če bi zraven visela še ena. In zdaj bo, za to so zaslužni igralci. A v tej sezoni še nismo rekli zadnje. Cel klub diha kot eno," je še dejal Jovičić, ki ga z Velenjem do konca sezone čakajo še štiri tekme v državnem prvenstvu.

Gorenje ima štiri tekme do konca pet točk zaostanka za vodilnim Celjem, na drugem mestu pa imajo Velenjčani točko prednosti pred tretjo Ribnico. V nedeljo se bodo pokalni zmagovalci pred domačimi navijači, ki so Velenjčane bučno spremljali tudi v Novem mestu, pomerili z Loko, nato jih čakajo še obračuni s Koprom in Ribnico, za konec pa se bodo v derbiju udarili še s Celjani.