Presrečni Velenjčani so čakali kar 16 let

Rokometaši Gorenja Velenja so danes drugič v zgodovini postali zmagovalci zaključnega turnirja pokala Slovenije. V Novem mestu so v finalu s 24:20 porazili Krko, ki je tako še drugo leto zapored pokalno tekmovanje končala na drugem mestu. Za najboljšega igralca turnirja je bil izbran David Miklavčič, najboljši strelec je postal Matic Verdinek, najboljši vratar pa Krkin Aleksandar Tomić.

Velenjčani so v desetem poskusu še drugič stopili na vrh pokalnega tekmovanja. Do zdaj so ga osvojili le leta 2003, ko so takrat v velikem finalu premagali nekoč izjemne nasprotnike rokometaše Prul. Pred tem so sedemkrat izgubili s Celjani, enkrat pa so bili za njih usodni Koprčani, tokrat pa jim je uspelo v izjemno napetem boju ugnati Krko.

Novomeški rokometaši so se drugo leto zaporedoma uvrstili v veliki finale, na lanskem sklepnem turnirju v Ljutomeru so bili od njih boljši Celjani, ki so slavili s 40:33. Tokrat so morali priznati premoč še Gorenju, tako da njihova vitrina za lovoriko pokala Slovenije ostaja prazna. Novomeščanom v tolažbo ostane superpokalna lovorika, saj so na letošnjem uvodu v sezono, superpokalni tekmi v Novem mestu na veliko presenečenje ugnali Celje s 23:22.

Agresiven boj od prve do zadnje minute

V nabito polni športni dvorani Marof so gledalci spremljali izenačen boj od prve do zadnje minute. Krka je povedla z 1:0, nato pa so pobudo prevzeli gostujoči rokometaši, ki so vodili tudi s štirimi goli prednosti. Krkaši so na krilih razpoloženega vratarja Aleksandra Tomića ujeli priključek, ob polčasu pa so zaostajali za dva zadetka (8:10). Tudi v drugem polčasu so bili gledalci priča izjemno agresivni in obrambni igri obeh ekip. Šest minut do konca je Krkašem po seriji neuspelih poskusov le uspelo znova ujeti priključek. Ko je zadel Jaka Jakše (18:20), so Velenjčani vedno znova našli odgovor in tekmo na koncu pripeljali do mirnega zaključka (24:20).

Med najbolj zadovoljnimi po končnem zmagoslavju je bil zagotovo trener velenjskih rokometaš Zoran Jovičić, ki je med tekmo ves čas spodbujal svoje igralce, burno pa je reagiral tudi na številne sodniške odločitve. "Naše trdo delo je poplačano. V pokalnem tekmovanju smo prehodili izjemno trnovo in zahtevno pot, krona vsega pa je zmagoslavje v Novem mestu. Čestitke mojim varovancem, ki so najbolj zaslužni za končno zmago, a tudi mojim sodelavcem in našim navijačem," je bil po tekmi presrečen nekdanji slovenski reprezentant, ki mu je ob izjemnem uspehu zmanjkovalo besed.

Podobno je bil po tekmi presrečen Matic Verdinek, ki je devetim polfinalnim zadetkom, danes dodal še sedem golov in postal tudi najboljši strelec turnirja. "Ta pokalni naslov mi pomeni res ogromno, to je moj prvi pokal nasploh. Presrečen sem, da nam je uspelo zmagati. Na igrišču smo pustili srce. Motivacija je bila danes res velika, a telo ne zmore več. Zasluženo smo zmagali, prehodili smo res dolgo in težko pot," je bil po tekmi presrečen Verdinek.

Drugič obstali pred najvišjo stopničko

Krka je tako kot lani osvojila drugo mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida Kljub porazu in dejstvu, da so še drugič obstali tik pred najvišjo stopničko pokalnega tekmovanja, pa so bili zadovoljni tudi v kadru Krke. Robert Cvikl, ki je konec marca na trenerskem stolčku zamenjal Mirka Skoka, je bil po tekmi zadovoljen s predstavo svojih igralcev. "Velenjčani so bili vedno za odtenek pred nami. Ves čas smo jih lovili, zmanjkalo pa nam je tudi športne sreče. Gorenje je imelo danes res granitno obrambo, žal mi je, da nismo izkoristili kakšnega strela več. Dali smo res vse od sebe. Velenjčani so zasluženo osvojili to lovoriko. Za nami sta dve težki tekmi, na fante sem res ponosen," je po srečanju dejal Cvikl.

Prvi strelec Krke je bil danes Grega Okleščen, ki je dosegel štiri zadetke, tekma pa je bila zanj še posebnega pomena, saj se bo v naslednji sezoni preselil v vrste Gorenja. "Mogoče sem zaradi tega občutil nekoliko več pritiska, a na vsaki tekmi je treba dati vse od sebe, ne glede na to, proti komu igraš. Danes smo zgrešili preveč odprtih strelov, Gorenju smo pustili, da se odlepi, nato pa smo jih ves čas neuspešno lovili. Nekaj moči nam je pobrala tudi včerajšnja tekma, a na takšnih tekmah moraš utrujenost pozabiti in igrati na vse ali nič," je še dejal Okleščen.

Dvorana Marof, gledalcev 900, sodnika: Knez in Smolko (oba Ljubljana).



Krka: Brajer, Tomić, L. Rašo 3 (1), Bevec, Didovič 1, Okleščen 4, Pršina 2, Irman 1, Jakše 2, Klemenčič, D. Rašo, Batagelj, Papež 3, Kukman 3 (1), Matko, Florjančič 1.



Gorenje Velenje: Logar, Vujović, Taletovič, Grobelnik, Haseljić 1, D. Tajnik 3 (1), Matanović 3, Miklavčič 2, Banfro, Drobež, Verdinek 7 (1), Grmšek, Šiško, M. Kavčič 6, A. Kavčič 2, Kete.



Sedemmetrovke: Krka 3 (2), Gorenje Velenje 3 (2).



Izključitve: Krka 4, Gorenje Velenje 4 minute.

Rdeči karton: /.



Do konca še štirje krogi

Zdaj rokometaše do konca sezone čakajo še štirje krogi državnega prvenstva. Gorenje je po šestih krogih drugega dela na drugem mestu s petimi točkami zaostanka za vodilnim Celjem. Krka se na drugi strani bori v skupini za obstanek, Novomeščani so po šestih krogih na drugem mestu in so si že zagotovili obstanek med najboljšimi slovenskimi ekipami.