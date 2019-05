Velenjčani in Novomeščani za pokalni naslov

Dvorana Marof v Novem mestu bo danes ob 17. uri prizorišče moške finalne rokometne tekme za pokal Slovenije. Po sobotnih razburljivih polfinalnih obračunih so si finalni nastop zagotovili velenjski in novomeški rokometaši. Prvi so premagali papirnate favorite iz Celja z 29:27 (18:12), drugi pa lokalne tekmece iz Ivančne Gorice s 24:20 (12:10).

Velenjčani so se desetič prebili v veliki finale slovenskega pokala, doslej pa so ga osvojili le leta 2003, ko so v velikem finalu premagali nekoč izjemno močne tekmece iz ljubljanskih Prul z 29:25. Pred tem so sedemkrat izgubili s Celjani, enkrat pa so bili za njih usodni Koprčani.

Novomeški rokometaši so se drugo leto zaporedoma uvrstili v veliki finale, na lanskem sklepnem turnirju v Ljutomeru so bili od njih boljši Celjani, ki so slavili s 40:33. Na letošnjem uvodu v sezono, superpokalni tekmi v Novem mestu, so se oddolžili 22-kratnim državnim in 21-kratnim pokalnim zmagovalcem iz mesta ob Savinji in jih premagali s 23:22.

Mali finale med rokometaši iz Celja in Ivančne Gorice se je v dvorani Marof pričel ob 14. uri.

Zaključni turnir Pokala Slovenije: Nedelja, 12. maj:

Tekma za 3. mesto:

14.00 Celje Pivovarna Laško - Sviš Ivančna Gorica



Finale:

17.00 Gorenje Velenje - Krka Že odigrano: Sobota, 11. maj:

Polfinale:

Gorenje Velenje : Celje Pivovarna Laško 29:27 (18:12)

Sviš Ivančna Gorica : Krka 20:24 (10:12)

