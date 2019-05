Velenjčani prekinili petletni urok, Celjani ostali pred vrati finala

Rokometaši Gorenja so v polfinalu pokala Slovenije v športni dvorani Marof v Novem mestu z 29:27 (18:12) ugnali Celje Pivovarno Laško in bodo v nedeljo napadali svoj drugi pokalni naslov. Celjani so na medsebojnih tekmah izgubili prvič po 27 zaporednih tekmah in bodo tako po neuspehu v superpokalu v tej sezoni, kjer je bila boljša Krka, zdaj ostali še brez pokalnega naslova. Velenjčani se bodo v finalu pomerili z Novomeščani, ki so bili v drugem polfinalu boljši od Ivančne Gorice (24:20).

Gorenju je po dobrih petih letih in pol le uspelo premagati rokometaše Celje Pivovarne Laško. Kraj uspeha? Športna dvorana Marof v Novem mestu, ki v tej sezoni za Celjane ostaja zakleta. Septembra so Pivovarji v finalu superpokala morali priznati premoč Krki, danes pa je bilo v "finalu pred finalom" pokala Slovenije za njih usodno Velenje. Gorenje je tako na medsebojnih tekmah končalo niz 27 zaporednih tekem brez zmage. Velenjčani so namreč nazadnje 4. decembra 2013, v vmesnem času so rokometaši obeh še trikrat remizirali, preostale tekme pa so se končale v korist aktualnih državnih prvakov.

V Novem mestu smo bili priča izjemni borbi tako na igrišču kot na tribunah med celjskimi Florijani in Šaleškimi graščaki. V prvih minutah je bil rezultat vseskozi poravnan, v 15. minuti pa so Velenjčani prvič povedli z nekoliko občutnejšo prednostjo, ko je semafor pokazal izid 8:5 v korist Gorenja. Ose so v nadaljevanju prvega dela pokazale veliko več želje in odločnosti, kar se je poznalo tudi na rezultatu, trikrat so povedli tudi s sedmimi goli razlike, polčas pa so dobili z 18:12.

Emir Taletović je bil nerešljiva uganka za Celjane. Foto: Luka Bojanc

Hrabra predstava oslabljenih Velenjčanov

Celjani so izredno slabo igrali predvsem v napadu, zapravljali so številne stoodstotne priložnosti, kar so Velenjčani na drugi strani znali kaznovati. Že po nekaj minutah drugega polčasa je bilo jasno, da se bo prevlada Celja končala. V zadnjem delu so velenjske ose odbile vse napade Celjanov, po golu Aleksa Kavčiča minuto in pol pred koncem za vodstvo z 28:25 pa je bilo jasno, da bodo Celjani ostali pred vrati finala.

V velenjski ekipi, ki bo imela po letu 2003 novo priložnost za osvojitev pokalnega tekmovanja, je bil najučinkovitejši Matic Verdinek z devetimi goli, od tega je v prvih 15 minutah prispeval kar štiri od takrat osmih zadetkov Velenja. "Na tekmo smo se res dobro pripravili. Že pred tem smo odigrali tri tekme, ko smo bili res blizu uspeha. Verjeli smo, da nam mora ena tekma uspeti. Igrali smo za tiste, ki so poškodovani, res smo dali vse od sebe, odlično so svoje delo opravili tudi mladinci, ki so zapolnili odsotnost nosilcev igre.

Matic Verdinek je bil z devetimi goli prvi strelec tekme. Foto: Vid Ponikvar

V ekipi iz Velenja so manjkali že dlje časa odsotni Nikola Špelić, Darko Stojnić in Tadej Mazej, v Novem mestu pa tokrat ni bilo tudi Vida Levca. V ekipo je zato trener Zoran Jovičić vpoklical rokometaše mladinske selekcije velenjskega kluba. "Iz tekme v tekmo smo proti Celjanom igrali bolje in bolje. Do današnje tekme so nas le malenkosti ločile do zmage nad Celjem. Moji varovanci so bili danes boljši od njih in so zasluženo zmagali, Celjani pa so bili za odtenek slabši. Od prve minute smo igrali zbrano in nismo delali nepotrebnih napak, naša realizacija v napadu je bila dobra, obramba na visoki ravni, v svojih vrstah pa smo imeli tudi razpoloženega vratarja Taletovića," je bil po tekmi zadovoljen Jovičić.

Razočaranje Celjanov, ki ostajajo pri 21 pokalnih naslovih

Tomaž Ocvirk je po tekmi zelo razočaran. Foto: Grega Valančič/Sportida Razumljivo so bili na drugi strani nezadovoljni rokometaši Celja. "Razočaranje je veliko. Na dvobojih proti Velenjčanom smo bili dolgo časa neporaženi. Vedeli smo, da bo prišel dan, ko bomo izgubili, nihče od nas pa ni pričakoval, da se bo to zgodilo na polfinalni pokalni tekmi v Novem mestu. Na tem dvoboju nismo bili pravi, moji varovanci so na tekmo prišli kot zmagovalci in se preveč zanašali na pretekle medsebojne dvoboje. V prvem polčasu je naša igra povsem razpadla, v drugem pa smo navkljub boljši predstavi ostali praznih rok," je bil po tekmi vidno razočaran strateg Celja Tomaž Ocvirk.

Celjani so bili katastrofalni pri realizaciji v napadu. "Zgrešili smo preveč čistih strelov, naredili smo preveč neizsiljenih napak. Velenjčani so res zasluženo zmagali. Odigrali smo katastrofalno tekmo, zdaj vse moči usmerjamo v osvojitev državnega naslova," je po tekmi dejal Tilen Kodrin, ki se je enkrat vpisal med strelce.

Prvi strelec celjske ekipe, ki v napadu ni našla odgovora na igro Velenja, je bil William Accambray s štirimi goli "Igrali smo preslabo, da bi se lahko vmešali v boj za zmago. Velenjčani so zasluženo zmagali. V državnem prvenstvu nas čaka še nekaj tekem, na katerih moramo nastopiti s profesionalnim odnosom. Danes naš pristop ni bil pravi, v tekmo smo vstopili preveč ležerno in to se je na koncu poznalo tudi pri rezultatu," je po tekmi dejal Francoz.

Dozdajšnji pokalni zmagovalci: 21-krat Celje Pivovarna Laško

trikrat Cimos Koper

enkrat Gold Club Hrpelje, Gorenje Velenje, Mobitel Prule 67

Gorenje v finalu proti Krki

Na nedeljskem finalnem obračunu, ki se bo začel ob 17. uri, se bodo Velenjčani pomerili z domačo Krko, ki je v drugem polfinalu porazila Sviš Ivančno Gorico. Krkaši bodo imeli po osvojitvi prvega superpokala v septembru, zdaj možnost osvojitve še prvega pokalnega naslova, a jim proti Velenju zagotovo ne bo lahko. "Naredili smo velik korak proti naslovu, a ni še nič dobljenega. Ne smemo podcenjevati prav nobene ekipe. Gre le za eno tekmo in le ta šteje. Spet bo šlo na nož, staviti moramo predvsem na igro v obrambi," pred finalom opozarja Verdinek.

Gorenje Velenje : Celje Pivovarna Laško 29:27 (18:12)



Dvorana Marof, gledalcev 700, sodnika: Lah in Sok (oba Ormož).



Celje Pivovarna Laško: Mlakar, Panjtar, Vujović, Jurečič, Malus, Kljun, Razgor 2 (2), Ovniček 3, Marguč 6, Šarac 3, Accambray 4, Kodrin 1, Horžen 2, Makuc 5, Anić 1, Bećiri.



Gorenje Velenje: Logar, Vujović, Taletovič, Grobelnik 1, Haseljić 2, D. Tajnik, Matanović 3, Miklavčič 4, Banfro, Drobež, Verdinek 9 (3), Grmšek, Šiško, M. Kavčič 1, A. Kavčič 4, Kete 5.



Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 2 (2), Gorenje Velenje 5 (3).



Izključitve: Celje Pivovarna Laško 10, Gorenje Velenje 6 minut.

Rdeči karton: /.



STA

