Velenjčani v finalu proti lanskim finalistom

"Finale pred finalom" letošnjega zaključnega turnirja v dolenjski prestolnici se je končala z zmagoslavjem velenjskih rokometašev. Igralci iz Šaleške doline so branilce naslova z lanskega turnirja v Ljutomeru in 21-kratne zmagovalce v tem tekmovanju zasenčili v vseh prvinah igre in jih prvič premagali po decembru 2013, na nedeljskem finalnem obračunu, ki se bo pričel ob 17. uri, pa se bodo pomerili s Krko.

Lokalni derbi Krki

Gostitelji turnirja so v državnem prvenstvu zaostali za svojimi cilji in se niso uvrstili v skupino za prvaka, zdaj pa so se še drugo leto zaporedoma prebili v veliki finale in ponovili dosežek z lanskega pokalnega turnirja v Ljutomeru. Izbranci domačega trenerja Roberta Cvikla, ki je ob koncu rednega dela zamenjal Mirka Skoka, so v obračunu proti lokalnim tekmecem iz Ivančne Gorice, ki bodo po koncu sezone izpadli iz prvoligaške druščine, upravičili vlogo absolutnega favorita in zmagali s 24:20.

Celjska ekipa je z 21. naslovi najbolj uspešna ekipa v pokalnem tekmovanju. Na drugem mestu je koprska s tremi naslovi, po enkrat so zmagali Gold Club Hrpelje, Gorenje Velenje in Mobitel Prule 67.

Zaključni turnir Pokala Slovenije: Sobota, 11. maj:

Polfinale:

Gorenje Velenje : Celje Pivovarna Laško 29:27 (18:12)

Sviš Ivančna Gorica : Krka 20:24 (10:12) Nedelja, 12. maj:

Tekma za 3. mesto:

14.00 Celje Pivovarna Laško - Sviš Ivančna Gorica



Finale:

17.00 Gorenje Velenje - Krka

Dozdajšnji pokalni zmagovalci: 2017/18 Celje Pivovarna Laško

2016/17 Celje Pivovarna Laško

2015/16 Celje Pivovarna Laško

2014/15 Celje Pivovarna Laško

2013/14 Celje Pivovarna Laško

2012/13 Celje Pivovarna Laško

2011/12 Celje Pivovarna Laško

2010/11 Cimos Koper

2009/10 Celje Pivovarna Laško

2008/09 Cimos Koper

2007/08 Cimos Koper

2006/07 Celje Pivovarna Laško

2005/06 Celje Pivovarna Laško

2004/05 Gold Club Hrpelje

2003/04 Celje Pivovarna Laško

2002/03 Gorenje Velenje

2001/02 Mobitel Prule 67

2000/01 Celje Pivovarna Laško

1999/00 Celje Pivovarna Laško

1998/99 Celje Pivovarna Laško

1997/98 Celje Pivovarna Laško

1996/97 Celje Pivovarna Laško

1995/96 Celje Pivovarna Laško

1994/95 Celje Pivovarna Laško

1993/94 Celje Pivovarna Laško

1992/93 Celje Pivovarna Laško

1991/92 Celje Pivovarna Laško

