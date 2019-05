Veselin Vujović ne želi ponoviti iste napake še tretjič

Podobno obdobje je bilo lani za Veselina Vujovića na klopi slovenske izbrane vrste zelo stresno. Spomnimo, Slovenija je po drami, dveh tekmah z Madžarsko in skupnem porazu prvič po petih letih ostala brez nastopa na velikem tekmovanju. A letos je slika povsem drugačna. Slovenski rokometaši so si že v drugem ciklu kvalifikacij za evropsko prvenstvo zagotovili nastop na turnirju prihodnje leto, s stoodstotnim izkupičkom pa se poleg Slovenije po štirih tekmah lahko pohvali le še Nemčija.

Skozi evropsko prvenstvo v Tokio?

Na zadnjih dveh tekmah si bo Slovenija poskušala priboriti še dve zmagi in boljši položaj v žrebu za skupinski del. "Hvala bogu, da se lahko tudi mi vsaj malce sprostimo. Zdaj bodo priložnost lahko dobili tudi nekateri mlajši igralci," pravi Vujović, ki je na novinarski konferenci pred zadnjim delom kvalifikacij z enim očesom že pogledal proti evropskemu prvenstvu, tega bodo prihodnje leto gostile Avstrija, Norveška in Švedska.

Slovenci so se z aprilsko zmago nad Nizozemsko že kvalificirali na EP. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Vsi ste že spoznali mojo logiko razmišljanja pri vodenju reprezentance. Tu imamo res odlične igralce, a od nikogar nismo odvisni. Če kogar koli ne bo, bomo za to našli rešitev. Vsak od 40 najboljših slovenskih rokometašev nam je izjemno pomemben. Upam, da bodo vsi zdravi in brez poškodb. Če bomo na evropskem prvenstvu osvojili medaljo, sem prepričan, da se bomo nato uvrstili tudi na olimpijske igre v Tokiu. Cilj nam je vedno medalja in vse bomo podredili temu. Če bi se poskušali zanašati na slabše rezultate drugih reprezentanc, bi bilo to zelo strahopetno," napoveduje črnogorski strokovnjak, ki ves čas budno spremlja delo slovenskih rokometašev v klubih, z veliko pozornostjo bo spremljal tudi finalni turnir lige prvakov prihodnji konec tedna, na katerem bo nastopilo kar sedem slovenskih legionarjev.

Posebna pozornost ligi prvakov, skrbi povzroča slovensko prvenstvo

"Finalni turnir lige prvakov sem si hotel ogledati v živo, pa si rokometna zveza tega finančno ne more privoščiti (smeh, op. p). Šalim se. Tekme raje spremljam prek televizijskih ekranov, saj se vse veliko bolj vidi. Tako lažje potem opraviš tudi analizo," pripoveduje Vujović, ki ga nekoliko skrbi razvoj slovenskega klubskega tekmovanja.

"Slovensko prvenstvo je bilo letos na veliko slabši ravni kot v prejšnjih letih. Bojim pa se, da bo naslednjo sezono še slabše. Tudi Celje letos ni bilo tako suvereno kot v preteklosti. Zakaj je tako, prepuščam vodstvu celjskega kluba, mogoče je razlog tudi ta, da številni igralci odhajajo iz kluba in z mislimi niso bili več pri Celju," pravi Vujović, ki je posebno pohvalo namenil pokalnim zmagovalcem iz Velenja. "Letos je bilo zame prijetno presenečenje Gorenje in predvsem trener Zoran Jovičić, ki je klub po številnih težavah znova dvignil. Tudi Ribnica je že nekaj let na dobri poti," meni 58-letni Črnogorec.

Klub slovenskih prvakov bo po koncu sezone zapustilo kar deset rokometašev, vanj pa se vrača nekaj starih znancev, ki so tudi že oblekli dres s slovenskim grbom. "Videl sem, da se v Celje vračajo Jan Grebenc, Patrik Leban, Vid Poteko, zato verjamem, da bodo tudi v naslednji sezoni osrednji favoriti za pokalni in državni naslov. Res bi bilo dobro, da bi bilo tu še nekaj odličnih klubov, ki bi celotno prvenstvo dvignili na povsem drugo raven kakovosti. Tako bi imeli dobro tako klubsko kot reprezentančno raven," razmišlja Črnogorec, ki je v zadnjem mesecu osredotočen le na delo s slovensko izbrano vrsto.

Železničar preteklost, kako naprej?

Vujović je poglavje pri Železničarju hitro zaključil. Foto: Sportida Vujović je namreč konec aprila odstopil z mesta glavnega trenerja Železničarja iz Niša. Srbski klub je imel pred začetkom sezone velike ambicije, nato pa se je znašel tako v rezultatski kot finančni krizi, kar je bila kaplja čez rob za Vujovića, ki za zdaj še nima novega delodajalca na klubski sceni.

"Jaz nikoli ne iščem kluba, ampak oni iščejo mene (smeh, op. p.). Imam nekaj ponudb, a o imenih še ne želim govoriti. Pri izbiri klubov sem se nazadnje že dvakrat močno opekel, zato bom zdaj resno premislil, če in kdaj bom spet začel delati v katerem izmed klubov. Če se bo našla kakšna dobra in resna ponudba, jo bom sprejel, če se ne bo, tudi v redu. Delo imam tu in za zdaj vso pozornost namenjam slovenski reprezentanci," pravi Vujović, ki se bo v selektorski vlogi znova preizkusil 5. junija, ko se bo slovenska reprezentanca zbrala v Zrečah.

Preberite še: