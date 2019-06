Slovenci pred zadnjima kvalifikacijskima bojema nad četo nekdanjega reprezentanta

Preden se izbrana vrsta popolnoma posveti preostalima dvema ovirama v kvalifikacijah, bo odigrala še pripravljalno tekmo proti Avstriji, ki jo vodi nekdanji slovenski reprezentant Aleš Pajovič. Izbrani vrsti se bosta udarili v soboto ob 18. uri v športni dvorani v Cerkljah na Gorenjskem.

"Za tekmo z Avstrijo smo se odločili zaradi več razlogov. Prvi je geografska bližina, drugi je njihov selektor, Aleš Pajovič, ki je nekdanji slovenski reprezentant. Je pa slovenska severna soseda tudi ena izmed gostiteljic prvenstva, ki ima zelo kakovostno ekipo. Verjamem, da bo to dober preizkus za oceno stanja v naši reprezentanci, smolo imamo le, da v ekipi ne bo tistih, ki igrajo v Franciji in Nemčiji, saj se ne bodo vrnili pravočasno. Bo pa to odlična priložnost za tiste, ki v izbrani vrsti sicer dobijo manj priložnosti, a so tekmovanje v državnem prvenstvu končali bolj zgodaj in se lahko dokažejo," pred srečanjem s severnimi sosedi pravi selektor Veselin Vujović.

Po obračunu z Avstrijo Slovence čakata še dve kvalifikacijski tekmi. V sredo, 12. junija, ob 19.40 bodo gostovali v latvijski Valmieri, v nedeljo, 16. junija, ob 18. uri pa bodo v Areni Bonifika v Kopru gostili Estonce.

Pripravljalna tekma (Cerklje na Gorenjskem) Sobota, 8. junij

18.00 Slovenija – Avstrija

