Slovenija je oživela in ponižala svojega nekdanjega selektorja

Sloveniji in njenemu selektorju Matjažu Keku je pred gostovanjem v Latviji grozil neslaven rekord, najdaljši niz brez zmage v njeni zgodovini, a na koncu smo v Rigi videli vse drugo kot to. Slovenija je pritisnila od prve minute, Latvijci so zdržali do 24. minute, potem pa v petih minutah prejeli kar tri zadetke in vsega je bilo konec.

Matjažu Keku je vsaj malce odleglo. Foto: Reuters Najprej je dvakrat zadel Domen Črnigoj, ki je prišel do prvega in potem še drugega zadetka v majici Slovenije, potem je nogometaš švicarskega Lugana poskrbel še za enajstmetrovko, s katere je za vodstvo gostov s 3:0 poskrbel Josip Iličić. Zvezdnik italijanske prve lige, ki je bil tudi tokrat najboljši slovenski mož na igrišču, pa je tik pred odhodom na odmor zadel še drugič. Že takoj na začetku drugega dela igre, v 47. minuti, je Slovenija zadela še petič, v polno je meril Miha Zajc.

Na preostalih dveh tekmah v skupini G kvalifikacij za evropsko prvenstvo smo videli zmagi favoritov. Avstrija je kljub zaostanku v Severni Makedoniji prišla do preobrata in zmage s 4:1 in se po dveh porazih na začetku kvalifikacij z dvema zmagama v nizu vrnila v igro za nastop na evropskem prvenstvu. Poljaki, ki septembra prihajajo v Stožice, pa so še enkrat potrdili status favorita in še četrtič na četrti tekmi zmagali. S 4:0 so doma razbili Izrael, ki ostaja na drugem mestu skupine. Pred Avstrijo na tretjem mestu ima točko prednosti in pred Slovenijo dve. Severna Makedonija je predzadnja s štirimi točkami, Latvija Slaviše Stojanovića pa je brez točk in s katastrofalno razliko v zadetkih 1:13 prikovana na zadnje mesto.

Izjavi selektorjev po tekmi:

Matjaž Kek, selektor Slovenije:

"Po taki zmagi moram najprej čestitati tistim, ki so to zmago pridelali, bili odgovorni zanjo. V prvem polčasu smo videli Slovenijo, ki obeta. Fantje so dobro reagirali po tistem porazu v Celovcu. Ne da se vsak dan pet golov na gostovanju. Čestitke fantom, to je dober zaključek sezone. To je zmaga, ki smo jo vsi pričakovali. Srečno pa Slaviši Stojanoviću in Latviji v nadaljevanju kvalifikacij."



Slaviša Stojanović, selektor Latvije:

"To je bila šola nogometa. Videli smo dve različni kvaliteti. Vidi se razlika v kakovosti. Pri tem nimamo česa dodati. Imeli smo težave s sestavo moštva, za nas je vsak igralec pomemben, nimamo pa rešitev na določenih položajih. Nekateri so v klubih rezerve že tu v latvijski ligi, potem je jasno, da ni lahko priti nasproti takemu tekmecu, kot je Slovenija. Tej pa želim vse dobro."



Ukrajinci spet prepričljivi, Španija do zmage z enajstmetrovkama

Kaj se je dogajalo v drugih skupinah? V skupini A je Češka zmagala v Črni gori in s tekmo več ujela Angleže, ki so na prvem mestu.



V skupini B je Ukrajina prišla še do tretje zmage na štirih tekmah in je zdaj z desetimi točkami prepričljivo vodilna. Srbija, ki je v petek doživela polom proti Ukrajini in izgubila z 0:5, se je tokrat oddolžila z zmago nad Litvo. Evropski prvaki Portugalci imajo kar osem točk, a tudi dve tekmi manj.



V skupini D podobno uspeva Irski, ki je tokrat pričakovano odpravila Gibraltar in je na prvem mestu z desetimi točkami.



Stoodstoten izkupiček ima v skupini F Španija, ki je tokrat doma s 3:0 premagala Švedsko, prva dva gola pa dosegla z enajstmetrovk.

Italija na stadionu Juventusa proti ranjeni BiH

Turke po veliki zmagi nad Francijo čaka gostovanje na severiu Evrope. Foto: Reuters V torek bodo dvoboje 4. kroga odigrali še v preostalih petih skupinah. Na delu bo ogromno evropskih velesil. Nemčija v Mainzu naj ne bi imela težjega dela proti Estoniji, svetovni prvaki Francozi se bodo po nepričakovanem porazu v Turčiji ustavili na bistveno lažjem gostovanju pri sosedi Andori, Turke pa čaka zahteven izpit pri Islandiji.

Belgija bo v derbiju skupine I gostila Škotsko, Rusi bodo po rekordni zmagi z 9:0 nad San Marinom pričakali Ciper, v skupini J pa bo v ospredju zanimanja gostovanje izbrancev Roberta Prosinečkega, reprezentance Bosne in Hercegovine, pri slovenskih sosedih Italijanih. Dvoboj bo odigran v Torinu, BiH pa bo poskušala popraviti bledi vtis po nedavnem porazu na Finskem.

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na sklepnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu.

Latvija : Slovenija 0:5 (0:4)

Konec tekme! Slovenija je v Rigi po več kot enem letu in devetih tekmah čakanja le dočakala prvo zmago, z njo pa se spet vrnila v igro za prvi dve mesti v skupini G kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020, ki ob koncu prinašata nastop na zaključnem turnirju. Slovenija bo s kvalifikacijami nadaljevala septembra, ko bo v Stožicah gostila najprej Poljsko in potem še Izrael.



90. minuta: še ena priložnost v režiji Josipa Iličića in Luke Zahovića. Prvi je lepo podal s prostega strela, drugi pa je prišel do strela z glavo in dobro namučil latvijskega vratarja, a na žalost ni prišel do prvega gola v slovenskem dresu.



78. minuta: lepo priložnost za šesti gol je imel Josip Iličić, ki je po lepi podaji Jasmina Kurtića po desni strani stekel proti golu Latvije in bil nekoliko sebičen. Na levi strani je imel prostega rezervista Luko Zahovića, a se je raje odločil, da bo streljal in to storil slabo. Žoga je zletela mimo vrat.



70. minuta: po sijajnem začetku drugega polčasa so Slovenci popustili, a nadzorujejo potek dogajanja na igrišču. Latvija je povsem nenevarna. Zdi se, da vsi v Rigi le še čakajo, da bo sodnik označil konec tekme. Ali pač ne?



GOOOL! No, nismo prav dolgo čakali na nov zadetek Slovenije. Tokrat je po podaji Petra Stojanovića v 47. minuti zadel še Miha Zajc.



Začetek drugega polčasa! Kaj bomo v Rigi videli v drugih 45 minutah, bo Slovenija zabila še kak gol?



Polčas! Slovenija, ki na zadnjih devetih tekmah niti enkrat ni zmagala in niti enkrat ni dosegla več kot enega zadetka, jih je v prvih 45 minutah tekme v Rigi zabila že kar štiri in zasluženo odhaja na polčas z visoko prednostjo.



GOOOL! Po nekaj odbitih strelih je v 44. minuti do žoge v kazenskem prostoru prišel Josip Iličić in suvereno zatresel mrežo Latvije. Slovenija vodi s 4:0, zvezdnik prve italijanske lige pa je prišel do sedmega gola v reprezentančnem dresu.



41. minuta: zdaj pa rumen karton za Bojana Jokića, ki pomeni, da se bo morala Slovenija na naslednji kvalifikacijski tekmi, ko v Stožice septembra prihaja zvezdniška Poljska, znajti brez kapetana.



40. minuta: po sijajnih petih minutah je Slovenija nekoliko spustila pritisk in zdaj mirno nadzoruje potek dogajanja na igrišču.



GOOOL! Z enajstih metrov je v 29. minuti Josip Iličić zanesljivo zadel za vodstvo Slovenije s 3:0.



28. minuta: zdaj pa še enajstmetrovka za Slovenijo, po kotu Josipa Iličića jo je iztržil Domen Črnigoj, ki se je prelevil v velikega junaka tokratne tekme.



GOOOL! Še en gol Domna Črnigoja, ki je v 27. minuti po podaji Petra Stojanovića prišel do strela in še drugega reprezentančnega zadetka v treh minutah.



GOOOL! V 24. minuti je Slovenija prišla do zasluženega vodstva. Po preigravanju Josipa Iličića in še lepši podaji do Roberta Berića je ta po desni prišel pred gol domačinov, podal na levo stran proti Domnu Črnigoju, ki mu ni bilo težko zabiti prvega gola v majici slovenske reprezentance. To je bila sicer akcija, ki je močno dišala po prepovedanem položaju. V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 sicer ne uporabljajo Vara.



21. minuta: še ena vlepa priložnost za Slovenijo, do strela z desetih metrov je neoviran prišel Miha Zajc, a meril čez gol.



20. minuta: po lepi kombinaciji z Miho Zajcem je do strela v kazenskem prostoru latvije do strela prišel Josip Iličić, a tudi on po bloku Latvije iztržil le še en kot. Že šestega za Slovenijo. Tudi tokrat po njem brez gola.



16. minuta: velika težava za latvijskega selektorja Slaviše Stojanovića, ki je moral že po 15 minutah igre opraviti prvo menjavo. Poškodoval se je ravno branilec Olimpije Vitalijs Maksimenko.



14. minuta: Slovenija je bila povsem blizu gola! S prostega strela z desne strani je meril Josip Iličić in poskrbel za sijajen udarec. Od evrogola so ga ločili milimetri. Stresel je okvir vrat. Žoga se je ob tem dotaknila enega izmed latvijskih nogometašev, tako da je Slovenija dobila še četrti kot. Tudi po njem gostje niso zadeli.



12. minuta: Slovenci imajo pobudo, a ne strejo odpora Latvijcev, ki igrajo zelo obrambno. Zdaj je do strela v kazenskem prostoru prišel Miha Zajc, a je tudi on nastreljal zgolj domače branilce.



4. minuta: zdaj je bil nevaren še Bojan Jokić. Kapetan je preizkusil svojo levico in precej namučil latvijskega vratarja, a spet iztržil samo kot. Tudi tokrat se po njem ni zgodilo nič razburljivega.



2. minuta: prvi so do strela prišli Slovenci. Po preigravanju je s strelom z roba kazenskega prostora poizkusil Josip Iličić, a je iztržil le kot, iz katerega se ni izcimilo nič pametnega.



Začetek tekme! S sredine igrišča so krenili slovenski nogometaši.



Selektor Matjaž Kek s postavo v Rigi ni presenetil. Kot smo napovedali že včeraj, sta se v njej zgodili dve spremembi. Poškodovanega Andraža Šporarja je v napadu zamenjal Robert Berić, medtem ko je mladega Jako Bijola na sredini igrišča zamenjal Denis Popović, ki je v petek v Celovcu pri 29 letih sploh prvič zaigral za Slovenijo. Postava Slovenije je torej takšna: Oblak; Jokić, Mevlja, Al. Struna, Stojanović; Kurtić, Popović, Zajc, Črnigoj; Iličić; Berić.