Novo poglavje za rokometašice pod vodstvom Dragana Adžića

V ljubljanskem hotelu Austria Trend so izmed vabljenih igralk na uvodnem snidenju manjkale vratarka Branka Zec ter dvojec kluba iz Bukarešte, Barbara Lazović in Elizabeth Omoregie, ki se bodo pripravam pridružile v ponedeljek zvečer oziroma v torek zjutraj. Na zboru je reprezentančne soigralke pozdravila tudi mlada krožna napadalka Valentina Tina Klemenčič, ki bo primorana tokratno akcijo izpustiti zaradi operacije leve rame, na katero odhaja v četrtek, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

En pozitiven PCR-test, dve v samoizolaciji

Na zboru je izbrano vrsto pričakalo tudi srečanje z novo resničnostjo. Hitri test na koronavirus je ob prihodu na priprave pokazal pozitivno vrednost pri Nini Zulič. Organizatorko igre je reprezentančna zdravniška služba poslala v samoizolacijo, ob tem pa jo čaka PCR-test, ki bo dal končni odgovor o morebitni okuženosti. Zdravniška služba je v samoizolacijo poslala tudi Amro Pandžić, njeno klubsko soigralko v Turčiji, pri kateri je hiter test sicer pokazal negativno vrednost, a bo pred priključitvijo preostalim dekletom preventivno opravila PCR-testiranje.

Reprezentanca bo priprave opravila v prestolnici. Trenirala bo v dvorani na Kodeljevem, kjer jo v soboto ob 17.30 čaka tudi prvi polčas kvalifikacijskega dvoboja z Islandkami.

Prvi trening še ne bo povezan s taktičnimi zamislimi za Islandijo

Novi slovenski selektor Dragan Adžić bo prvi trening izkoristil za spoznavanje z igralkami. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Priprav ne začenjamo v polni zasedbi, zato prvi trening še ne bo povezan s taktičnimi zamislimi proti Islandiji, temveč bo bolj namenjen spoznavanju z igralkami. Po nedeljski klubski tekmi v Moskvi Barbara Lazović in Elizabeth Omoregie še potujeta v Slovenijo, zaradi obveznosti se nam bo v torek zjutraj pridružila Branka Zec. Na zbor sta prispeli tudi Nina Zulič in Amra Pandžić, a je pri prvi test na koronavirus pokazal pozitivno, zato čakamo rezultate PCR-testa. Do rezultata PCR-testiranja bo v samoizolaciji ostala tudi Pandžićeva, ki je bila kot klubska soigralka v tesnem stiku z Zuličevo. S torkom se bomo začeli ozirati proti kvalifikacijskima obračunoma in teh nekaj treningov poskušali izkoristiti za čim boljšo pripravo. Ne glede na vse verjamem, da bo vse v najlepšem redu in da bomo delo opravili po pričakovanjih," je povedal novi selektor Dragan Adžić.

"Ne glede na vse spremembe smo vse igralke imele veliko željo, da se znova sestanemo in da se na kvalifikacijskih tekmah odrežemo čim bolje. Komaj čakamo, da se tekmi začneta. Želimo si poti na svetovno prvenstvo," sporoča Teja Ferfolja, Tjaša Stanko pa: "Kot vedno, sem se tudi tokrat izjemno veselila zbora, tudi zato, da se znova vidimo z reprezentančnimi soigralkami. Cilji ne glede na spremembe ostajajo isti, želimo se uvrstiti na svetovno prvenstvo. S tem dosežkom bo lažje graditi tudi v prihodnje, ko nas čaka domače evropsko prvenstvo."

Reprezentantke na pripravah za tekmi z Islandijo: Vratarke: Amra Pandžić (Kastamonu Belediyesi, Tur), Maja Vojnovič (Krim Mercator), Branka Zec (Waiblingen/Nem), Karin Kuralt (Olimpija) Leva krila: Ema Abina (Krim Mercator), Manca Kogovšek (Litija), Maja Svetik (Krim Mercator), Desni krili: Živa Čopi (Krka), Tija Gomilar Zickero (Krim Mercator) Krožne napadalke: Aneja Beganović (Podravka Vegeta/Hrv), Teja Ferfolja (Mlinotest Ajdovščina), Manca Jurič (Krim Mercator), Nataša Ljepoja (Krim Mercator) Leve zunanje: Ana Abina (Krka), Nina Kovšca (Mlinotest Ajdovščina), Erin Novak (Krka), Tjaša Stanko (Metz/Fra) Srednje zunanje: Nuša Fegic (Mlinotest Ajdovščina), Elizabeth Omoregie (Bukarešta/Rom), Nina Zulič (Kastamonu Belediyesi/Tur) Desni zunanji: Ana Gros (Brest/Fra), Barbara Lazović (Bukarešta/Rom),

Spored kvalifikacijskih tekem z Islandijo: 1. tekma: Sobota, 17. april (Ljubljana, ŠD Kodeljevo):

17.30, Slovenija - Islandija 2. tekma: Sreda, 21. april (Hafnarfjordur, Islandija):

21.45, Islandija - Slovenija

