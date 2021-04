Moskovčanke po Krimu izločile še Lazovićevo in Omoregijevo

Znani so polfinalisti letošnje sezone rokometne lige prvakinj. Ana Gros je z Brestom pri Metzu Tjaše Stanko ubranila deset zadetkov prednosti s prve tekme in napredovala med štiri najboljše, to pa je uspelo tudi Györu, ki je tudi doma premagal podgoriško Budućnost. Bukarešta z Barbaro Lazović in Elizabeth Omoregie je v Moskvo odpotovala s prednostjo, a ne dovoljšnjo, da bi preskočila CSKA, ki je v osmini finala izločil Krim. Četrti polfinalist je norveški Vipers Kristiansand.